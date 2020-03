Val de erori în tratarea pacientului confirmat mult prea târziu cu COVID-19

„În 16 martie, pacientul a venit la Camera de gardă cu februă și tuse, a fost consultat și suspicionat de COVID-19. I s-a spus (medicului – n.r.) că nu are context epidemiologic, că nu a intrat în contact cu persoane venite din străinătate și că spitalul nu are teste pentru ca pacientul să fie testat.

Pacientul a fost dus pe secție, luat în îngrijire de mine.

Nu aveam protecție, nu aveam costume, măștile care trebuie să ni se dea de direcțiunea spitalului se dădeau pe tabel nominal.

Am intrat fără mască, doar cu mănuși, am facut testarea la antibiotic, am urmărit constantele pacientului, am luat consimțămintele care trebuie să se ia.