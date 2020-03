Ambulanțierii gorjeni cer echipamente de protecție de calitate, să nu își infecteze familiile

Ambulanțierii din Gorj cer din nou echipamente de protecție. Lipsa echipamentului de protecție la coronavirus este o problemă încă nerezolvată la Serviciul de Ambulanță Județean Gorj, după cum a precizat liderul de sindicat Cristi Aldescu.

Președintele Sindicatului Ambulanța Gorj, Cristi Aldescu, a declarat că în continuare costumele de protecție de la unitate sunt și pentru instalatori și grădinari. Ambulanțierii nu sunt siguri că sunt protejați de echipamentul respectiv și se tem să nu își infecteze familiile. Cristi Aldescu spune că a ieșit din tură duminică dimineață și a fost nevoie ca noaptea trecută să se caute echipamente pe ambulanțele de rezervă.

„De aproximativ 40 minute am ieșit din tura de noapte și am plecat acasă cu un sentiment de mulțumire sufletească față de colegii de tură cu care am fost la datorie în noaptea de 21.03.2020, dar în același timp cu un sentiment de mânie, dispreț și revoltă față de inexistenta conducere a Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

La intrarea în tură eu și colega de echipaj am primit câte două măști de protecție (chirurgicale).

Sună telefonul, dispeceratul 112 ne transmite solicitarea, eram după miezul nopții la a treia solicitare de urgență – cineva avea nevoie de ajutorul nostrum; colega de echipaj speriată vine și îmi spune că trebuie să mergem la o solicitare cu suspiciune de coronavirus. Amândoi eram pentru prima dată când participam la o astfel de acțiune.

Colegii de tură s-au oferit să ne ajute, să ne îmbrăcăm în acele combinezoane de protecție: în acele momente am simțit prietenie, colegialitate, omenie și mult respect.

Asistentul coordonator ne aduce combinezoanele de protecție. Când le-am văzut sigilate cu etichetele de zugravi, instalatori, grădinari…nu stiam ce să fac: să plâng sau să râd, dar știu sigur că am spus ,,eu cu așa ceva nu mă îmbrac, gândindu-mă acasă, la fetița mea și la soție.

Nu pot să exprim în cuvinte sentimentul care m-a încercat, dar probabil pe fața mea se citea teama. Colegul Popescu Marin, asistent medical, vine și îmi spune ,,Cristi, merg eu cu tine!” – noi am lucrat în echipaj fix mult timp și ne coordonam mai bine.

Anunț dispeceratul și plecăm.

Colegii noștri au adus două combinezoane de protecție conforme, de pe ambulanțele de rezervă și au început să ne ajute să ne îmbrăcăm: fiecare aducea ce avea mai bun, măști, mănuși, ochelari, protecție pentru bocanci. Nici nu știu cum, cine și cât de repede am fost echipat.

În acele momente am simțit prietenie, căldură sufletească și frică în același timp. Toți se gândeau că ne întoarcem printre ei și trebuie să fim bine protejați. În această noapte nu am fost singurii expuși – ne-au mai urmat și alte două echipaje.

Mă întreb ce se întâmplă, dacă erau mai multe solicitări cu suspiciune de coronavirus pentru că nu este normal ca în stocul de rezervă din această noapte să ai numai două combinezoane de protecție și să primești la început de tură două măști chirurgicale…Pentru celelalte două solicitări colegii au descompletat ambulanțele de rezervă de pe care au luat combinezoanele de protecție.

Oare conducere SAJ Gorj știe că în momentul când Dispeceratul 112 a transmis solicitarea de urgență trebuia să ai toate echipamentele de protecție asigurate și nu trebuie să alergi prin curtea unității pentru a descompleta ambulanțele de rezervă? Domnilor ȘEFI, să nu uitați că ne desfășurăm activitatea în aceeași clădire și cum aveți domniile voastre grijă de noi așa aveți grijă de voi.”, potrivit lui Cristi Aldescu, ambulanțier și președinte al Sindicatului Ambulanța Gorj. Conducerea SAJ Gorj nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.