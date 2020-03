Covid 9: Un gorjean infectat cu coronavirus face un apel la calm

Ultimul gorjean infectat cu noul coronavirus, un tânăr, de 21 de ani, face un apel la calm. Acesta a fost internat ieri la Spitalul de Boli infecțioase din Craiova. Bărbatul a transmis un mesaj pe o rețea de socializare.

Cu toate cele spuse, fac din nou un apel la calm către cetățeni și rog atât presa cât și participanții mediului de socializare online să înceteze propagarea panicii cu informații “pe surse”, care sunt, de cele mai multe ori, false.

“În urmă evenimentelor recente am decis că este nevoie să fac public anumite precizări. Voi începe desigur prin a confirmă, atenție, ceea ce este ADEVĂRAT din comunicatele de presă, și anume că am fost testat recent și confirmat în cursul zile de ieri pozitiv pentru covid19. Fac apel la CALM și la RESPECTAREA intimității, întrucât, de la intrare în țară și până în momentul comunicării rezultatului nu am pus în pericol pe NIMENI, nu am intrat în contact direct cu absolut NIMENI. Nu înțeleg de ce presa vine cu aceste articole care instigă la panică și violează liniștea personală”, scrie gorjeanul.

Traseul gorjanului până a fost adus la Craiova

Acesta a făcut o scuurtă relatare a evenimentelor, începând cu primele simptome și până a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova.

”Începând cu dată de 10.03 am început să prezint simptome specifice unei răceli normale. Menționez că mă aflăm în Spania, în împrejurimile Barcelonei, unde studiez. Văzând că simptomele persistă, joi, 12.03 am decis să sun autoritățile locale din Spania. Aceștia au decis să nu mă testeze, întrucât ancheta lor arată că nu am intrat în contact direct cu o persoană infectată, iar astfel șansele să fi contactat virusul sunt extrem de mici. Au decis că nu se impune nici izolarea la domiciliu. Sâmbătă, 14 martie, am plecat spre aeroport, întrucât nu mi se impusese nici o metodă de izolare, iar toate simptomele în afară de un disconfort la nivelul gâtului dispăruseră. Rândul pe care am stat în avion a fost gol, iar mai mult, că măsură de protecție, am purtat masca”, scrie tânărul.

A mers cu o mașină închiriată până la domiciliu

Acesta susține cnu a intrat în contact cu alte persoane până a ajuns la domiciliu.

”Am aterizat pe aeroportul Henri Coandă Otopeni, de unde mi-am luat mășină personală, din nou, fără să întru in contact cu cineva și am plecat spre comună Săcelu, unde urmă să mă auto-izolez pentru următoare 14 zile (țin să precizez că această decizie a fost voluntară, nu impusă). Deși din seară de 15.03, toate simptomele dispăruseră, am considerat că este necesar să ma testez, întrucât veneam dintr-o zonă de risc și până atunci prezentasem simptomatologie ce putea corespunde infectării cu virusul Covid19. Am fost testat pe dată de 17.03, iar pe dată de 19.03 rezultatele s-au întors cu vești proaste : pozitiv Covid19. În dimineață de astăzi, 20.03, am fost transportat, de către un echipaj SMURD, la Craiova”, scrie gorjeanul.

Tânărul face apel la calm

”Cu toate cele spuse, fac din nou un apel la calm către cetățeni și rog atât presa cât și participanții mediului de socializare online să înceteze propagarea panicii cu informații “pe surse”, care sunt, de cele mai multe ori, false. Multă sănătate tuturor!” , mai scrie gorjeanul.