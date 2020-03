Lipsa Euthyroxului din farmacii care sperie mai tare decât Covid-19

Zeci de mii de bolnavi aleargă, de aproape patru luni, de la o farmacie la alta, cu speranța că vor avea și mâine doza de Euthyrox, un medicament fără de care organismul celor afectați de disfuncții ale glandei tiroide este supus unor reacții care le pot pune viața în pericol.

Criza de Euthyrox, un medicament pentru înlocuirea căruia nu există prea multe variante (în fapt există una singură, o formă solubilă) se manifestă de la sfârșitul anului trecut. Au fost, însă, farmacii care au avut stocuri, de aici și liniștea relativă a pacienților. Până în ianuarie, când și pe site-ul official lipsamedicamente.ms.ro au început să curgă sesizările și să se aștearnă explicațiile. Oficialii instituțiilor încearcă, tot de atunci, să-i liniștească pe pacienți, aceștia fiind și așa predispuși la atacuri de panică prin prisma patologiei.



Un pacient pentru care Euthyrox înseamnă singura șansă la o viață normală a învățat, trăind în România, că trebuie să-și facă stocuri pentru luni înainte. Cei care n-au făcut-o fac acum apeluri disperate pe rețelele sociale, pe grupurile specializate. „Mai am pentru yece zile, vă rog din suflet, ajutați-mă!“, sau „E o problemă de supraviețuire, distribuiți, văr rog!“, sună anunțurile, după ce deja membrii grupului s-au întrebat între ei în ce localitate se mai găsește medicamentul, cine poate să-l cumpere etc.

Răspunsurile sunt la un click distanță, inclusiv stocurile din farmacii putând fi consultate on-line. La nivelul fiecărui județ se găsesc cel mult 200-300 de cutii, în diverse concentrații. O cutie are patru blistere, fiecare blister are 25 de comprimate. Bolnavii ar da orice pentru o folie cu 25 de pastile, iar farmaciștii, când vor mai primi, exact așa le vor și distribui, nicidecum cu cutia, pentru că se anunță în continuare vremuri grele.

„Ce să faci cu 10 cutii?!“

În încercarea de a rezolva criza de Euthyrox, Agenția Națională a Medicamentului a anunțat că le-a recomandat farmaciștilor, prin intermediul Colegiului Național al Farmaciștilor, să nu mai elibereze medicamentul decât pe rețetă, ținând cont de data prescrierii. Asta pentru că Euthyrox se putea cumpăra din orice farmacie, cu sau fără rețetă.

„Ele oricum lipseau dinainte să apară nenorocirea asta. Ele erau produse deficitare. Eu recunosc, Euthyrox am tot avut pe stoc până la începul acestei luni, de ordinul sutelor de cutii, și nu am sesizat. Am avut o singură formă, de 100, și având, n-am sezizat la timp, dar cel mai probabil din decembrie nu se găsește, oricum. Am înțeles că va mai intra, dar, oricum, cantitățile sunt foarte-foarte mici, adică… Ce să faci cu 10 cutii. Noi acum vom restricționa, dar indiferent cât ar fi, 10 cutii înseamnă 40 de folii. Mai mult de 40 de oameni nu pot să ia din el, plus că nu pot să-i dau unuia care ia de 100 o folie de 25, pentru că folosește patru tablete într-o zi, și folosind patru tablete, vă dați seama că în patru-cinci zile termină folia. E foarte greu să le și gestionezi, adică, oricât ai fi de bine intenționat, nu ai cum să împarți cantitățile astea foarte mici“, a declarat farmacistul Luiza Drăgoi, președinta Colegiului Farmaciștilor Olt.

„Încercați tinctura de sânziene și crema de sânziene“

Grupurile create pe rețelele sociale dau cu adevărat măsura disperării pacienților aflați în căutarea medicamentului deficitar. În lipsa unui răspuns care să indice acea farmacie care încă mai are Euthyrox, sfaturile sunt de-a dreptul îngrijorătoare. „Nu se găsește, încercați tinctura de Sânziene și crema de Sânziene de la Natura, magazin natural, poate vă ajută până se va gasi“, este unul dintre răspunsurile la apelurile disperate amintite mai sus.

În tot acest timp, reprezentanții Ministerului Sănătății încearcă să instaleze calmul și spun că au avut discuții cu reprezentanții firmelor. Totul va fi bine, până la urmă, pare a fi mesajul, deşi date concrete nu se oferă.

„Ținem permanent legătura cu compania Merck, care ne transmite că așteaptă noi cantități să intre în țară. Medicamentul nu pleacă din țară ca livrări intracomunitare. La întâlnirea avută acum o săptămână cu compania, ni s-a spus că au primit din partea producătorului asigurarea livrărilor pentru următoarele 4 luni. Se lucrează cu șapte distribuitori angro care livrează către farmacii. La solicitarea Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune am menționat că pe piață este disponibilă și soluția orală pe bază de levotiroxină (substanța active din Euthyrox). De asemenea, am solicitat Colegiului farmaciștilor din România să posteze pe site un apel către farmaciștii din toată țara la respectarea obligației de a elibera Euthyrox pe bază de prescripție medicală cu marcarea pe rețetă a datei eliberării. Precizăm că o cutie de Euthyrox conține 100 de comprimate, ceea ce este egal cu tratamentul pentru 100 de zile“, a declarat reprezentanta Agenției Naționale a Medicamentului, Anca Crupariu.



Farmaciștii sunt și nu sunt de acord cu cele menționate de oficialul Agenției Medicamentului.

Sunt pacienți care au nevoie de mai mult de concentrația de 100 mg zilnic. În plus, cum s-a întâmplat chiar în zilele trecute, în momentul în care se eliberează o rețetă în system off-line (pentru că, așa cum știe toată lumea, sistemul informatic mai mult nu funcționează) aceasta nu mai poate fi fracționată, ci pacientul trebuie să-și primească toate medicamentele prescrise, dacă farmacia le are în stoc, în caz contrar fiind îndrumat către altă unitate farmaceutică. O serie de „amănunte“, „detalii“, care pentru această categorie de pacienți sunt vitale.

Pericolul încă și mai mare care îi paşte pe pacienți, indiferent de patologie, atrag atenția farmaciștii, este însă tocmai politica de a menține medicamentele la prețuri accesibile. Reversul medaliei, spune farmacistul Luiza Drăgoi, va fi orientarea celor care le fabrică spre piețe bănoase, care pot oferi un preț bun.

„Avem caietele pline de solicitări, întrebăm la toți furnizorii. Acum, blocându-se exporturile astea paralele, sperăm să mai rămână și pentru noi ceva. Acesta este reversul medaliei faptului că noi am cerut tot timpul să avem medicamente ieftine. Asta este! Mă și gândeam că odată şi odată o să ne trezim. Nu poți să ceri unuia care produce în Germania să-ți aducă ție pe nimic. Oricum, și dacă se va crea o criză, tot noi vom rămâne, românii, neaprovizionați, îmi pare rău s-o spun. Pentru că, vă dați seama, vor da acolo unde normal le va conveni în primul rând prețul“, a mai spus Drăgoi.

Cât despre înlocuitorul Euthyroxului, acea formă solubilă, comercializată sub denumirea Accu-thyrox, nici acesta nu se găsește, pe de o parte, iar pe de altă parte, spun farmaciștii, nu poate fi înlocuit în farmacie, pur și simplu, fără o indicație clară a medicului specialist.