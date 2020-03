Disperare în zonele turistice din Gorj, după decizia de suspendare a activității Horeca.

Cele mai multe unități de cazare sunt în zona submontană a județului Gorj și în municipiul Târgu Jiu. Cele mai multe restaurante, baruri, pensiuni și hoteluri sau autoserviri au pus lacătul pe ușă. Miercuri dimineaţă, la Târgu Jiu încă mai erau autoserviri care erau deschise și patronii sperau să le treacă pragul cineva. Nu a fost însă cazul, întrucât populația a aflat că a fost luată decizia suspendării activității.

Au fost însă fast-food-uri care au avut câțiva clienți. Echipe formate din polițiști locali, polițiști din cadrul IPJ Gorj și jandarmi au început însă de miercuri controale în toate unitățile de alimentație publică din municipiu și din județ pentru a verifica dacă este respectată hotărârea luată la nivel național.

Au început să trimită oamenii în șomaj

O situație deosebită este la Rânca. Aici sunt sute de pensiuni, cabane și hoteluri. Unii investitori au credite de achitat, după ce s-au împrumutat să construiască pensiuni și hoteluri în zona montană a județului Gorj. Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, a declarat că din cei 17 angajați pe care îi avea trei au fost trimiși în șomaj și unul în concediu fără plată. La restul le-a fost redus programul la doar patru ore.

„Ce să fac aici în munte fără obiectul muncii, deci fără posibilitatea de a-ți mai câștiga existența? Restaurant nu, cazare nu, pizzerie nu, bar nu, conferințe nu! Oare, de ce m-am chinuit 11 ani cu împrumuturi în bancă, iar acum 15 oameni, întreținători de familie trebuie trimişi acasă! Mai mult de o lună de zile nu voi putea rezista să îi mai țin. Acum sunt pe patru ore, pentru că nu am putut să îi trimit pe toți acasă: au copii, au nepoți. Cu unii lucrez de 15, de 20 de ani. Unii au ieșit la pensie de la pensiunea mea. Nu putem să îi aruncăm pe oameni și să îi lăsăm fără niciun venit. Aștept să văd ce programe de susținere vor fi de la guvern pentru Horeca. Scutiri de taxe, plata salariilor. Nu știu, dar să vină cu niște ajutoare, un sprijin. Sunt mulți salariați în acest domeniu. Eu ce o să fac după ce ani de zile am plătit credite în bănci? Punem lacătul și plecăm? Unde să plecăm? Am venit miercuri până la Târgu Jiu din Rânca și nu am mai avut unde să mănânc o ciorbă, să beau o cafea. Doar de la supermarket, din import, congelate de acum cinci ani. Așa am ajuns: noi nu mai producem nimic. Stăm la mâna altora“, a declarat Constantin Pănescu, investitor în turism, în zona montană Rânca, din județul Gorj.

Este de amintit că inclusiv în Rânca se află un centru de carantină.