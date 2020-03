Cei care vin la Unitățile de Primiri Urgențe, dar și cei care cheamă acasă ambulanța s-au împuținat simțitor, chiar s-au înjumătățit, spun medicii, pacienții temându-se că ar putea lua coronavirusul într-o unitate sanitară. A apărut însă o nouă categorie de apelanți, anume persoanele care vor să se testeze pentru a afla dacă au fost deja infectate.

Unitățile de Primiri Urgențe sunt, în sfârșit, puse în situația de a trata cu adevărat urgențele, după ce bolnavii închipuiți au început să se teamă că vor lua noul coronavirus, așa că nu mai dau buzna la spital. Asta înseamnă o înjumătățire a numărului celor care vin în aceste zile la UPU, a apreciat managerul SJU Slatina, Cătălin Rotea.

De luni, 16 martie 2020, la Spitalul din Slatina triajul pacienților cu patologie respiratorie se realizează în două corturi de campanie din curtea spitalului, unul pentru copii, un altul pentru adulți, instalate duminică de către pompieri, tocmai pentru a evita ca pacienții cu altă patologie să poată intra în contact cu un potențial infectat cu Covid-19.

Mai puţine apeluri de teama coronovarisului

Mai puțini sunt și cei care cheamă acasă ambulanța, prin 112, din același motiv. „S-au speriat de virus acum. Înainte ne chemau pentru orice. Că-l doare capul de trei săptămâni, că-l doare o măsea, că e amețit de trei luni, plus cei aflați sub influența alcoolului, care s-au speriat și ei, deși ne mai sună, și acum, că să ne ducem că vecinul e cam roșu la față, și că sigur are temperatură…“, a declarat medicul Marian Furtună, purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

O nouă categorie de pacienți este reprezentată de cei care au temerea că ar fi putut intra în contact cu o persoană afectată de noul coronavirus, așa că ar dori să se testeze. „Sună, de exemplu, că e vânzătoare la supermarket și că vrea să fie testată pentru coronavirus“, a precizat medicul.

Astfel de persoane nu au certitudinea că au intrat în contact cu o persoană afectată, prin urmare nu se încadrează în definiția de caz, însă deseori spun că cei care au trecut prin fața lor, la case, au spus că vin din zone considerate de risc. Dr. Furtună a precizat că la acest moment personalul Serviciului Județean de Ambulanță nu recoltează probe pentru testul privind infectarea cu Covid-19, deși în perioada următoare cel mai probabil acest lucru se va întâmpla, pregătindu-se echipaje instruite special care să vină în spijinul epidemiologilor DSP Olt.