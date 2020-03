​​România a testat puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, în timp ce alte țări au testat zeci de mii de suspecți. Țara noastră nu are suficiente teste, iar măsurile de izolare ar trebui să compenseze acest lucru și să fie mult mai stricte – practic, doar farmaciile și magazinele alimentare ar trebui să rămână deschise în această perioadă, pentru a limita răspândirea virusului, avertizează Adrian Wiener, medic la Spitalul Județean din Arad și senator USR, într-un interviu acordat HotNews.ro.

În caz contrar, „te poți trezi cu focare de sute de bolnavi și mii de contacți ce se dezvoltă în doar 3-4 zile”.

Practic, autoritățile din țara noastră au decis să testeze doar persoanele care au călătorit în așa-numitele „zone roșii”. În acest timp, persoane care au simptome, dar nu au călătorit recent în aceste zone, nu sunt testate și sunt trimise acasă de la spitale, iar medicii sunt neputincioși.

Adrian Wiener, despre definiţia de caz

Adrian Wiener este medic primar în Secția Medicină Internă a Spitalului Județean de Urgență din Arad și senator USR, membru al Comisiei de Sănătate din Senat. El a oferit, în interviul acordat HotNews.ro, un exemplu concret de pacient din Arad care a trecut prin 3 spitale, avea simtome suspecte de coronavirus, a avut sute de contacți, dar nu a putut fi testat pentru virus din cauză că nu se încadra în definiția de caz stabilită de autorități pentru suspecții care pot fi testați: „Nici acum nu știm, pentru că nu se testează, din cauză că nu intră în definiția de caz.”



Cine este considerat suspect de coronavirus și poate fi testat în România, potrivit definiției date de autorități

Definiția pentru caz suspect de coronavirus – singurele persoane care sunt testate – dată de autoritățile române, este următoarea (sursa: Institutului Național de Sănătate Publică):

Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia dinurmătoarele: tuse, febră, durere în gat, scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare

ȘI

În perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a întrunit cel puțin unul din următoarele criterii epidemiologice:

A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

A avut istoric de călătorie internațională”

„Suntem complet descoperiți, nu măsurăm transmiterea virusului. Măsurile de izolare ar trebui să fie mult mai stricte”

Medicul Adrian Wiener avertizează că, în acest moment, în România nu este măsurată în niciun fel transmiterea reală a virusului: „Astăzi, pe definiția de caz, noi testăm doar dacă are trasabilitate în zona roșie și dacă are simptome. Singurul declick pentru măsuri severe de distanțare socială severe este dacă constanți că ai transmitere comunitară susținută. Iar noi nu măsurăm asta. Aici e marea problemă.”

Lipsa testelor, faci izolare mai bună

Soluția propusă de el – lipsa testelor ar trebui compensată prin măsuri de izolare mult mai stricte: „Dacă nu ai teste, trebuie să compensezi prin măsuri de izolare mult mai stricte. Pentru că te trezești cu focare de sute de bolnavi și mii de contacți despre care nu știi, se dezvoltă în doar 3-4 zile. Noi suntem complet descoperiți la ora asta.”

În cazul persoanelor care au călătorit în străinătate și sunt ținute în carantină sau izolare situația este oarecum sub control, chiar și în lipsa testelor, explică medicul arădean.

„Dacă ești în carantină și izolare te testează doar în măsura în care dezvolți simptome. Ai două moduri de a elimina suspiciunea de boală: prima este testarea și a doua este observarea clinică. Dacă în 14 zile nu dezvolți simptome, am eliminat suspiciunea că ești bolnav. Știu că nu ești bolnav dacă 14 zile nu am făcut simptome. Nu îmi permit a doua metodă de diagnostic – asta în care să aștept 14 zile la cei care umblă liber în comunități – în schimb, la cei carantinați mi-o pot permite. De asta cei aflați în carantină și izolare sunt testați doar dacă au simptome.”



Prelevare de probe pentru coronavirus

Atenţie şi la pacienţii cu simptome, dar care nu vin din zone roşii

În schimb, există pacienți care au simptome ce pot trăda infecția cu noul coornavirus, dar care din cauză că nu au călătorit recent în zone de risc, sunt trimiși acasă de spitale și nu sunt testați. Oficial, ei nu se încadrează în „definiția de caz” stabilită de autorități pentru a fi considerați suspecți și a fi testați, iar medicii sunt neputincioși, spune Adrian Wiener.

El dă un exemplu concret chiar de la spitalul din Arad, unde lucrează.

„Un exemplu concret pe care îl avem în Arad: caz de febră înaltă, cu depreciere respiratorie, cu imagine pulmonară de pneumonie atipică, dacă îl descrii clinic pare calat pe COVID 19, care a fost în urmă cu 10 zile în Israel, dar nu a fost în zonă roșie, în Italia. Nici acum nu știm, pentru că el a fost în 3 spitale și a avut sute de contacți, dar nu a fost testat. Nici acum nu știm, pentru că nu se testează, din cauză că nu intră în definiția de caz.”

„Vin cazuri la spital cu febră, tuse, frisoane, durere de cap, cu sindrom de impregnare virală. Îi fac testul rapid de gripă, e negativ. Nu am voie să îl testez pentru COVID 19, pentru că nu a călătorit în zonă roșie. Nu știu dacă e COVID sau nu”, adaugă medicul.

În România, singurul criteriu pentru testare este călătoria în zona roșie, subliniază Adrian Wiener: „Ori, când știm că sunt mii de oameni care au mințit, care au spus că vin din Grecia, care au trecut Dunărea cu barca, care au intrat în contact, la rândul lor, cu acești oameni, care nu respectă măsurile de autoizolare ce li s-au transmis la aeroport, sunt mii de astfel de oameni. Noi depistarea în comunitate nu o facem.”



Lecția coreeană: Zeci de mii de suspecți testați. România a testat doar 3.000 de oameni

Adrian Wiener dă exemplul senzorului de gaz și subliniază că „Noi nu avem senzori de gaz acum, ca țară. Ai senzor de gaz, de ce îl ai? Pentru că poate să se acumuleze gazul în încăpere și să nu îți dai seama, decât în măsura în care ajunge la 15% concentrație în aer și explodează.”

Practic, în România au fost testați până acum doar puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, ceea ce înseamnă 180 de oameni la milionul de locuitori, spune Adrian Wiener. Asta în timp ce alte țări testează zeci de mii de oameni.

„Comparativ, Coreea de Sud avea acum câteva zile 6.000 de teste la milionul de locuitori. Lecția coreeană, cum a fost numită, înseamnă testarea agresivă extensivă în societate ca să identifici precoce și să izolezi cazurile. Coreenii testează sindrom febril, orice fel de simptomatologie de infecție de tract respirator superior, fie că este ușoară, fie că are contact cu persoană infectată sau nu, fie că are test de gripă făcut sau nu.

Poate să fie gripă și vezi că e pozitiv, este într-adevăr probabilitate mai mică, dar poate să fie și COVID. Ei testează agresiv și astfel au reușit să contenționeze cazurile, spre deosebire de Italia, unde curba este mult, mult mai abruptă decât Coreea. La un moment dat, Coreea de Sud avea mult mai multe cazuri decât Italia. În tot ce se scrie acum se numește ‘Lecția coreeană’ „



„La noi acum este noapte, am pierdut cheile și le căutăm doar sub felinar”, este concluzia medicului Adrian Wiener.



Cine ar trebui testat la modul ideal: Toate persoanele care au simptome

La modul ideal, dacă am avea teste, „dar nu avem”, ar trebui să testăm „orice sindrom febril care vine la spital sau dă telefon la medicul de familie și simptomatolofie frustă – subfebrilitate, tuse, dureri de cap, simptome cu debut acut. Spre exemplu, dacă o persoană este vaccinată de gripă și are sindrom febril, ar trebui testată”, subliniază Adrian Wiener.

El mai spune că măsurile de izolare socială sunt luate de autorități progresiv, în funcție de numărul de cazuri, dar în condițiile în care transmiterea reală a virusului nu este măsurată, se poate dovedi o măsură greșită: „Problema este că măsurile de izolare socială la noi vor fi luate progresiv, potrivit decretului, singurul indicator fiind numărul de cazuri. Ori noi, prin măsurile de izolare, ar trebui să compensăm incapacitatea de a testa, nu să calibrăm izolarea socială în funcție de numărul de cazuri. Dimpotrivă.”



Testare pentru coronavirus

Măsuri mai stricte

Adrian Wiener spune că, în lipsa testelor, doar farmaciile și magazinele alimentare ar trebui să mai rămână deschise, iar dintre serviciile publice, să rămână deschise doar cele esențiale.

„În acest caz, în 7 zile, hai, 10 zile, pentru că debutează, eu voi ști exact care este situația transmiterii comunitare. Iar apoi am o linie de bază în care spun: iată că avem totuși, au mai apărut prin simptomatologie clinică încă atâtea cazuri. Dar izolându-le, știu că nu am mai transmis în astea 10 zile, decât controlat, în interiorul familiei sau unde au stat acești oameni.”

Trebuie să compensezi faptul că nu poți măsura, subliniază Adrian Wiener: „Categoric, măsurile ar fi trebuit să fie mai stricte. Tu știi că ești vulnerabil, iar sistemul de sănătate nu face față la o densitate mare de pacienți. Atunci trebuie să iei măsuri ca să nu se întâmple lucrul ăsta, neputând măsura. Dacă îmi permit și am, cum au coreeni, zeci de mii de teste, și testează ca la drive-in la McDonald’s, nici nu te dai jos din mașină… Dar nu avem.”



„Unul din 4 pacienți din Italia ajunge la terapie intensivă. Riscăm să crească mortalitatea pe celelalte patologii, pentru că spitalele vor trata doar asta”

Deocamdată, vârsta medie a cazurilor confirmate în România este de 40 de ani, dar „drama va fi atunci când vom intra în segmentul de 60-70 de ani. Când intră în rural, când scapă în zona urbană de blocuri. Deocamdată sunt cei care au circulat în afara țării, tinerii. Dar vine valul al doilea”.

În plus, în Italia, unul din 4 pacienți ajunge la terapie intensivă, „nu mai e ce știam noi în China”, atrage atenția medicul Adrian Wiener: „Am citit un interviu cu medicul care coordonează toată terapia intensivă din nordul Italiei. În China se spunea că doar 5% sunt critici. În Italia, unul din 4 pacienți intră la terapie intensivă și are nevoie de suport avansat.”

De asemenea, „riscăm să crească mortalitatea pe celelalte patologii, pentru că spitalele vor trata doar asta”.



„Autoritățile ar trebui să stea în telefoane de dimineață până noaptea, inclusiv cu chinezii, cu cei care nu mai au nevoie de teste”

La ultima audiere în Parlament (sâmbătă – n.red.), ministrul Sănătății a spus că avem 10.000 de teste, amintește Adrian Wiener. „Nu avem testare, așadar. Ar trebui să stea în telefoane de dimineață până noaptea (autoritățile – n.red), cu chinezii, cu cei care nu mai au nevoie de teste.”



„Dacă nu ai teste, trebuie să compensezi prin măsuri de izolare mult mai stricte. Pentru că te trezești cu focare de sute de bolnavi și mii de contacți despre care nu știi, se dezvoltă în doar 3-4 zile. Noi suntem complet descoperiți la ora asta”, avertizează medicul.

Adrian Wiener

El mai spune că testele pe care le are România ar trebui folosite acum, pentru a ține sub control răspândirea virusului. Mai târziu, riscăm ca lucrurile să scape de sub control, iar testarea să nu mai conteze.

„La un moment dat, nici nu va mai conta testarea. Acum este fereastra în care ea contează. La un moment dat, distincția se va face doar clinic – ai simptome, stai acasă, ești grav, vii la spital. Nici nu mai contează atunci testele, pentru că atunci izolezi total.

Cum e la italieni acum, ei au blocat total accesul, doar la farmacie și la magazin alimentar se mai duc. În acel moment, transmiterea intracomunitară scade dramatic. Iar atunci nu mai are rost să testezi. Fereastra în care îți trebuie testele e acum, după aceea oricum nu îți mai trebuie, cine va fi grav va merge la spital.”



„Dacă explici corect lucrurile acestea, oamenii înțeleg. Decizia ar trebui luată din mâna politicienilor”

Adrian Wiener crede că oamenilor ar trebui să li se explice corect aceste lucruri, iar ei vor înțelege.

El mai spune că spitalele din România nu sunt nici pe departe singurele care nu au tot ce este necesar pentru această criză.

„Nu suntem singurii care nu avem, în America de exemplu au doar 1% din necesarul de măști cu filtru, cele care protejează cu adevărat. Bun, nici noi nu avem. Dar atunci ar trebui să ne asigurăm că nu vom avea o explozie de cazuri brusc. Tu știi că ești vulnerabil pentru că nu poți testa, știi că ești vulnerabil pentru că o să îți cadă personalul medical la primul val, știi că ești vulnerabil din toate punctele de vedere și tu nu compensezi asta prin măsuri stricte de izolare pe care le poți lua. Mi se pare incredibil și absolut iresponsabil.”

În ceea ce privește deciziile pe care le ia România în această criză, Adrian Wiener spune că ele ar trebui „luate din mâna politicienilor. Deciziile nu ar trebui să aibă dependență sau filiație politică. Se măsoară riscuri, se măsoară benficii, asta ar trebui să însemne starea de urgență, depolitizarea deciziei.”