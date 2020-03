Coronavirus Dolj. Haosul izolării de la Mischii continuă

În comuna Mischii, localnicii, dar și reprezentanții administrației publice locale sunt alarmați de faptul că două persoane, una venită din Italia și alta din Spania, nu apar pe listele DSP Dolj izolate la domiciliu. Situația trenează de câteva zile. Primarul dă vina pe unul din medicii de familie din comună că nu duce procedura la bun sfârșit. Edilul a încercat el să sesizeze DSP Dolj, dar reprezentanții instituției i-au răspuns după câteva zile și îi cer să trimită dovezi. În aceste condiții, cetățenii cunoscuți ca veniți din zonele contaminate mai sunt văzuți circulând nestingheriți pe stradă.

Cetățenii au venit la începutul lunii martie



Scandalul izolării la domiciliu pentru cei veniți din zonele cu multe cazuri de coronavirus continuă la Mischii. Primarul spune că nu a reușit nici până în prezent ca o persoană care este venită din Italia, din localitatea Alessandria, și alta din Spania, din orașul Barcelona, să fie izolate oficial la domiciliu. Localnicul venit din Italia a sosit în Mischii pe 7 martie, iar cel din Spania pe 10 martie. Edilul susține că întreaga situație a fost creată de unul dintre medicii de familie, care nu a dus la bun sfârșit procedura de izolare.

„Unul dintre medicii de familie care are jumătate din comunitate în evidențele sale, respectiv dr. Ion Duță, nu a făcut procese-verbale și nu a raportat la DSP cele două cazuri ale localnicilor veniți din Italia și Spania, țări în care deja s-a declanșat starea de urgență. Situația trebuia raportată la DSP Dolj și cetățenii respectivi să stea în case, nu să se plimbe liberi pe străzi“, a spus Popa Gheorghe, edilul comunei Mischii.

A fost sesizat celălat medic pentru cei veniți din Anglia

Primarul se plânge că medicul ar fi procedat la fel și în alte cazuri ale unor localnici veniți sâmbătă din Anglia și că a fost nevoit să apeleze la celălalt medic de familie pentru izolare. „Au venit sămbătă alți cetățeni din Anglia. L-au sunat pe medicul Duță și acesta le-a spus să stea la domiciliu, că trece el în cursul săptămânii viitoare la ei. Am fost nevoit să sun la celălalt medic, doctorul Zanfir, care a făcut procedura de izolare, iar acum cetățenii respectivi vor fi pe listele ISU Dolj cu măsura de izolare la domiciliu. Asigur comunitatea pe care o reprezint că voi depune toate eforturile pentru a preveni contaminarea cu virusul COVID-19 în comuna Mischii. Fac precizarea că, în prezent, nu există niciun caz de suspiciune sau de îmbolnăvire în comuna Mischii cu virusul COVID-19“, a mai spus primarul.



Medicul de familie: Am făcut izolarea, dar nu am trimis la DSP Dolj



Medicul de familie Ion Duță, la care primarul face referire, susține că în cazul celor veniți din Italia și Spania, DSP Dolj ar fi trebuit să trimită lista cu cei izolați și nu invers. De asemenea, doctorul mai spune că nu se impunea la nici unul dintre localnici izolarea, dar că, până la urmă, a făcut procese-verbale pentru izolare la domiciliu, din cauza presiunii comunității.

„Nu se impunea la nici unul izolarea pentru că au venit din Italia și Spania, înainte ca să fie declarate zone roșii. Primarul este supărat că nu am dat eu datele la DSP. Dar DSP mă conduce pe mine, nu eu pe DSP. Până la urmă, la presiunea localnicilor am făcut procese-verbale pentru izolare la domiciliu. Cel venit din Italia este izolat până pe 21 martie, iar cel din Spania până pe 24 martie. Am dat procesele la poliție, dar la DSP Dolj nu le-am mai trimis pentru că le-am scris, dar nu au răspuns și mi-am văzut de treaba mea. Nu este ceva periculos. Localnicii se simt bine, nu sunt probleme“, a spus medicul Ion Duță.

Mai multe procese verbale pentru noile cazuri

În ceea ce privește celelalte cazuri de cetățeni veniți din Anglia, medicul Duță susține că și el le-a făcut procese- verbale de izolare la domiciliu.

„Am fost sunat sâmbătă dimineața, la 8.00, că au venit cetățenii din Anglia. Ieșisem din gardă atunci. Le-am spus să stea la domiciliu, să își monitorizeze starea de sănătate și luni am fost la ei și am făcut procese-verbale de izolare la domiciliu. Le am la mine. Acum, dacă și celălalt medic a făcut același lucru nu știu, că nu colaborăm“, a mai spus dr. Ion Duță.

Medicul Zanfir, care a preluat cazurile, spune că „procedura izolării este trimisă de Ministerul Sănătății și este foarte clară. În cazul celor care nu sunt opriți la graniță pentru carantină sau izolare, dar vin zone de risc, medicul de familie face proces-verbal și informează DSP și poliția. Cetățenii izolați sunt monitorizați, iar în cazul în care se înrăutățește starea sunt chemați medici epidemiologi care să le facă testul pentru coronavirus“.



DSP Dolj cere dovezi ca să ia măsuri



Edilul a încercat el să facă procedura de izolare în cazul celui venit din Italia și a trimis adrese și la DSP Dolj pentru ca cel puțin persoana venită din Italia să fie izolată. Numai că în loc de măsuri, DSP i-a trimis primarului un răspuns prin care solicită dovezi. Până edilul va găsi dovezile, potrivit DSP Dolj, „comportamentul persoanei din Italia trebuie să fie preventiv, identic cu cel adoptat de toți cetățenii țării“.

„Vă informăm că persoana la care faceți referire în adresele dumneavoastră nu figurează în evidențele Direcției de Sănătate Publică Dolj cu măsura de izolare la domiciliu. Dacă organele au dovezi că acesta a sosit dintr-o țară care impune carantinarea sau izolarea vă rugăm să ne trimiteți dovezi pentru a putea impune măsurile care sunt necesare. Până atunci, comportamentul acestei persoane trebuie să fie preventiv, identic cu cel adoptat de toți cetățenii țării“, se arată în răspunsul DSP Dolj.

Și GdS a scris către DSP Dolj cu privire la cele două persoane venite din zone contaminate, iar răspunsul a fost că nu sunt în evidențe și că persoanele respective trebuie să aibă un comportament preventiv.

„Vă informăm că persoanele la care faceți referire în adresa dumneavoastră nu figurează în evidențele Direcției de Sănătate Publică Dolj cu măsura de izolare la domiciliu, aceste măsuri fiind luate pentru persoane care vin din Spania și Germania, începând cu 15 martie. Comportamentul acestor persoane trebuie să fie preventiv, identic cu cel adoptat de toți cetățenii țării“, se arată în răspunsul DSP Dolj.



Primarul spune că medicul nu vine nici la ședințele Comitetului pentru Situații de Urgență



Primarul spune că tot ceea ce se întâmplă acum în cazul celor doi cetățeni este din cauza medicului care refuză să participe și la ședințele Comitetului Local de Urgență.

„Ceea ce se întâmplă acum este un gest de iresponsabilitate a medicului față de comunitate. Acest medic nu vine nici ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, al cărui preșdinte sunt. Din acest comitet fac parte toți factorii de decizie din comună, adică medicii de familie, medicul veterinar, polițistul, directorul școlii, preoții etc. În cadrul comitetului sunt luate hotărâri de comun acord și sunt duse la îndeplinire de fiecare membru în limita competențelor. Acum că medicul Duță se consideră superior membrilor comitetului este treaba lui. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ar refuza să vină cei de la DSP că ar considera că nu îi reprezintă președintele. Pentru mine cel mai important este ca măsurile pe care le luăm în comitet să fie puse în aplicare și astfel comunitatea pe care o reprezint să fie protejată. Menționez însă că medicul Duță a lipsit de la toate ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență. La primele două ședințe a trimis asistenta și la a treia ședință, din 16 martie, a fost sunată și informată aistenta și nu a venit nimeni“, a mai spus primarul comunei Mischii.

DSP sfătuiește în scris primarul să se adreseze și la alte instituții

Medicul de familie susține că nu poate participa la comitetele pentru situații de urgență pentru că el consideră că edilul nu are pregătirea necesară să îi spună ce să facă. „Nu am știut de al treilea comitet pentru situații de urgență. Dar și la primele două a fost asistenta. Și ce măsuri s-au luat? A interzis veterinarului să mai vaccineze găinile. Asta e măsură? Eu consider că primarul nu are pregătirea necesară să îmi spună ce să fac“, a spus medicul Ion Duță.

Primarul din Mischii a scris la DSP Dolj și de comportamentul medicului, dar este direcționat către alte instituții.„În ceea ce privește comportamentul dr. Ion Duță în relațiile cu autoritățile publice locale vă sfătuim să sesizați Colegiul Medicilor Dolj și CAS Dolj cu care domnul doctor se află în relații contractuale“, se mai arată în răspunsul DSP Dolj către Primăria Mischii