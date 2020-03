Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma să aibă loc abia anul viitor, în 2021.

Ediația din acest an a competiției care era programată pentru luna mai, la Rotterdam, a fost anulată, scrie euronews. Anunțul a fost făcut de organizatori, pe twitter.

