Senatorul Chițac, transferat la terapie intensivă

Irina Chițac, fiica senatorului liberal Vergil Chițac, primul politician din România infectat cu COVID-19, a anunțat pe Facebook că tatăl său a fost transferat la terapie intensivă.

Irina scrie că acest virus se răspândește extrem de ușor, multe persoane infectate în perioada de incubație nu au simptome, iar „pe măsură ce se mărește numărul de cazuri și în Romania, similar cu restul lumii, a căuta țapi ispășitori nu are sens și nu este în niciun fel de ajutor”.

„Sunt Irina, sunt fiica lui Vergil si a Simonei Chitac si sora lui Octavian Chitac. Toti trei membrii familiei mele au testat pozitiv pentru COVID19 si sunt momentan internati in Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Pentru multi oameni ei sunt niste numere in statisticile celor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii, niste cazuri despre care citesc si fata de care multi isi exprima intr-un fel sau altul parerea...

Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI.

Mama, tata, Octav va iubesc mult si ma rog sa va strang in brate cat mai curand.” este mesajul Irinei Chiţac, pe pagina sa de Facebook.