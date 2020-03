România va fi, de astăzi, în stare de urgenţă

Gazeta de Sud. Am împlinim 25 de ani. Am spus povestea a 25 de firme. În acest an, pe 15 martie, cotidianul Gazeta de Sud a împlinit 25 de ani de când primul număr al ziarului a văzut lumina tiparului. Cu această ocazie, am oferit oportunitatea ca 25 dintre cei mai fideli colaboratori ai Gazetei de Sud din mediul de business să se prezinte în paginile ziarului.