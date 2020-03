Noul coronavirus: Zeci de voluntari fac cumpărăturile pentru persoanele aflate în izolare

”Proiectul a început marțea trecută, luni seară ne-a venit ideea. Am început eu să-mi ofer voluntariatul pentru 10 persoane din Sectorul 3, unde locuiesc, gândindu-mă că vin de la job și ajut bătrânii, persoanele vulnerabile, familiile monoparentale să stea în casă, fiindcă ei sunt cei mai expuși în cazul acestui virus, iar dacă stau în casă nu se vor infecta și în același timp nu vor pune presiune pe sistemul medical. Noi am început în București, dar inițiativa a fost preluată și de către prietenii noștri din Sibiu, cu altă denumire, dar serviciul este același. Am făcut pe Geeks for Democracy o platformă unde se pot înscrie voluntarii, ca să știm unde să-i trimitem când cineva are nevoie. Pe acea platformă se pot înscrie și cei care au nevoie de ajutor”, a declarat pentru HotNews.ro Marian Rădună, reprezentant Geeks for Democracy.