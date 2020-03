Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunțat că în București nu mai sunt locuri disponibile pentru carantină. Cele 200 de locuri ale primăriei sunt ocupate, iar administrația a cerut Guvernului bani pentru achiziția de spații, dar nu a primit.

Potrivit viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu, primăria are la dispoziție 200 de locuri pentru carantină, dar acestea au fost ocupate.

„Practic, cele 200 de locuri pe care municipalitatea le avea, atât prin Primăria Municipiului Bucureşti, cât și prin altă primărie, a epuizat locurile de carantinare în caz de epidemie, pandemie, motiv pentru care, având în vedere solicitările Comitetului Special pentru Situaţii de Urgenţă, venite prin punctul de triaj Otopeni, fiind în creştere, am solicitat în nenumărate rânduri Guvernului alocarea de sume în baza cărora să putem face achiziţia de la persoane juridice, mai pe româneşte să găsim facilităţi care să corespundă acestei nevoi, care este în creştere din punct de vedere al solicitării”, a spus Bădulescu.

Acesta a precizat că Guvernul nu a alocat banii solicitați.

De asemenea, spune viceprimarul Capitalei, în afară de cele 200 de locuri, municipalitatea mai are 150 de locuri de carantină, puse la dispoziţie de un om de afaceri, dintre care mai sunt disponibile doar 10.

În prezent, în România sunt confirmate 48 de cazuri de Covid-19, dintre care 20 în Bucureşti.