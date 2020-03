Dezinfecţie în toate şcolile şi grădiniţele din Craiova

Toate spaţiile din unităţile de învăţământ preuniversitar din Craiova vor fi dezinfectate pe perioada suspendării cursurilor, a anunţat Primăria Craiova cu puţin timp în urmă.

„Pentru a întări măsurile de prevenție aplicate la nivelul municipiului, Primăria Craiova a luat decizia ca, în perioada în care cursurile școlare sunt suspendate din cauza epidemiei de coronavirus, să dezinfecteze toate spațiile din unitățile craiovene de învățământ preuniversitar. Suplimentarea măsurilor de prevenție speciale vine în completarea deciziilor luate la nivel național pentru a preveni răspândirea virusului Covid-19 și pentru a le oferi copiilor cele mai sigure condiții în momentul în care se vor întoarce la școală“, se arată într-un comunicat al primăriei.

Dezinfectează tot

Astfel, de astăzi, 11 martie și până duminică, 22 martie 2020, se demarează o amplă acțiune de dezinfecție în grădinițe, școli, licee, inclusiv în spațiile care aparțin creșelor din subordinea Primăriei Craiova și a Consiliului Local Municipal.

„Facem precizarea că acțiunea de dezinfecție va fi îndeplinită de S.C. Salubritate Craiova S.R.L, operatorul care are delegată activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și care deține autorizații pentru desfășurarea activității de la Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în calitate de operator autorizat pentru efectuarea activității de dezinfecție, va folosi, pentru prestarea acestui serviciu, produsul autorizat Bionet A15, biocid avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății. Produsul este indicat pentru dezinfecția suprafețelor de diverse tipuri, a spațiilor de producție și a celor în care se prepară hrana etc. și are efect bactericid, fungicid și levuricid, virulicid, micobactericid și tuberculicid“, se mai arată în comunicatul primăriei.