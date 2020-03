Coronavirusul a infectat tineri şi copii în Italia

Anchetă: Circa 5 % din bolnavi au vârstă sub 30 de ani.

Situaţia de urgenţă legată de Coronavirus în Italia continuă să se extindă, scrie Corriere della Sera. Cazuri de infecţie sunt semnalate în toate regiunile din ţară. Potrivit Institutului Superior de Sănătate din Italia, printre cei infectaţi se numără şi copii şi tineri sub 30 de ani. Circa 5% din numărul total de bolnavi înregistraţi pe data de 10 martie au sub 30 de ani, adică cel puţin 420 de persoane, ceea ce reprezintă un număr considerabil. Iar procentul ar putea creşte, a explicat preşedintele Institutului, Silvio Brusaferro care i-a îndemnat pe tineri să fie mai responsabili, deoarece îi pot infecta pe ceilalţi chiar dacă în cazul lor boala are forme mai puţin grave. Potrivit investigaţiei medicale, virusul loveşte şi în copii, chiar dacă în procente infime. În Italia sunt 43 de cazuri depistate pozitiv la copii cu vârste între 0 şi 9 ani, ceea ce reprezintă un procent de 0,05% din total. 85 de cazuri cu coronavirus sunt înregistrate şi în rândul celor cu vârsta între 10 şi 19 ani(1% din total), 296 de cazuri în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani(3,5%). Iată cum arată statistica îmbolnăvirilor din Italia ale celor cu vârsta peste 29 de ani:

470 cazuri – 30-39 ani (5,6%)

891 cazuri – 40-49 ani (10,7%)

1.453 cazuri – 50-59 (17,4%)

1.471 cazuri – 60-69 ani (17,7%)

1.785 cazuri – 70-79 ani (21,4%)

1.532 cazuri – peste 80 de ani (18,4%).

Astfel vârsta medie a celor care s-au îmbolnăvit a scăzut la 65 de ani. Majoritatea celor infectaţi sunt bărbaţi – 62%.

Astfel vârsta medie a celor care s-au îmbolnăvit a scăzut la 65 de ani.