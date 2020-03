Soluții IT gratuite pentru munca de acasă, în situația cauzată de coronavirusul COVID 19, în România

Firmele din România vor putea beneficia gratuit de soluții digitale puse la dispoziție de o companie IT românească pentru a facilita lucrul angajaților de acasă, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului COVID-19, potrivit startupcafe.

Grupul Bittnet a anunțat marți că, împreună cu partenerii săi, va oferi soluții tehnologice gratuite „pentru asigurarea continuității activităților de business de zi cu zi”, „ca urmare a nevoii crescute venite din partea angajaților companiilor românești de a lucra de acasă”, în situația actuală cauzată de COVID-19 (coronavirus).

„Deoarece companiile se străduiesc să asigure siguranța angajaților, cea mai ușoară măsură de prevenire este limitarea numărului de interacțiuni directe, precum și eliminarea expunerii personalului la zone aglomerate. În acest sens, marile companii și-au sfătuit deja angajații să lucreze de acasă pentru a evita expunerea nejustificată, și să desfășoare toate întâlnirile cu ajutorul unor soluții tehnologice pentru întâlniri virtuale”, spune Grupul Bittnet.

Bittnet spune că vine însă cu souții gratuite pentru firmele românești antreprenoriale, care nu dispun în acest moment de soluțiile pe care le au la dispoziție marile companii:

Pentru companiile românești antreprenoriale care în momentul de față nu dispun de asemenea soluții, Bittnet, în parteneriat cu Microsoft și Cisco, va oferi soluții tehnologice gratuite, care vor permite angajaților să lucreze de acasă fără a provoca întreruperi semnificative în operațiunile zilnice. Următoarele soluții vor fi oferite gratuit, pe o perioadă de test de 6 luni:

– Microsoft Office 365 E1 Trial, segmentul Corporate sau Enterprise, care include Microsoft Teams, cu limitare la 2.500 locuri. Pentru celelalte segmente de clienți se va putea deschide un trial de Microsoft Teams.

– Cisco Webex pentru organizații și persoane fizice – include întâlniri video HD gratuite de pâna la 50 participanți și număr nelimitat de întâlniri, 1GB de stocare în cloud.

Inginerii de la Dendrio Solutions, companie care face parte din grupul Bittnet, se vor ocupa de toate solicitările și vor asigura implementarea soluțiilor gratuite, în timp ce instructorii de la Bittnet Training vor oferi gratuit traininguri pentru utilizarea instrumentelor de colaborare virtuală furnizate de Microsoft și Cisco.

Lista serviciilor furnizate gratuit de Bittnet Group include:

– Pentru soluția Microsoft, segmentul Corporate sau Enteprise: Setarea Office 365 (funcționalități guest), pregătirea platformei pentru comunicare la nivelul întregii organizații (intern și extern), 2 solicitări de tip asistență tehnică (prin telefon sau web) pentru o perioada de 6 luni de la instalare, training virtual cu un trainer Bittnet; sau activarea serviciului de trial Microsoft Teams pentru celelalte segmente de clienți.

– Pentru soluția Cisco: Setup organizație, provizionarea utilizatorilor, materiale video “how to use”, training virtual cu un trainer Bittnet (webex mini-demo live).

Orice companie antreprenorială din România, indiferent de cifra de afaceri sau numărul de angajați, poate beneficia de aceste servicii completând un formular de solicitare la următorul link: https://www.dendrio.com/work-from-home/.

Cererile vor fi gestionate conform principiului primul venit primul servit în limita resurselor. Serviciile de set-up oferite de echipa grupului Bittnet vor fi furnizate gratuit pentru o perioadă de două săptămâni, perioadă care poate fi extinsă în funcție de evoluția situației COVID-19 în România. Echipele Dendrio și Bittnet Training se vor ocupa de toate solicitările primite, în paralel cu responsabilitățile zilnice.

În ceea ce privește activitatea Bittnet Training, care furnizează traininguri IT, compania este pregătită să transfere toate livrările “din clasa cu instructor” în livrări de tip “live virtual”. Soluția permite participanților să se conecteze de la distanță la clasa virtuală, fiind proiectată special să ofere un proces educațional complex, profesional și interactiv, cât mai apropiat de un training în clasă.

Bittnet a fost înființat în 2007 în București, de către frații Mihai și Cristian Logofătu, oferind training IT și soluții IT în România și în străinătate. Astăzi, Bittnet este un grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, ELIAN Solutions și Equatorial Gaming. Bittnet este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul BNET.