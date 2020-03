Coronavirus – Cum încearcă Bulgaria să stăpânească epidemia

„Acum, după ce a fost dezbătută problema în Consiliului de Miniștri, am convenit ca ambasadorul în Turcia să semneze contractul pentru ca un camion să poată ajunge în Bulgaria. Nici măcar nu vor aștepta plata”, a dat asigurări Borisov.

Țara are în total 7.000 de teste de coronavirus, s-a anunţat la şedinţa de guvern. „Avem aproximativ 4.000 de teste noi plătite, plus aproape 3.000 în stoc. Credem că sunt absolut suficiente”, a spus Borisov.