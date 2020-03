44 de pahare. La Galați, șoferii primesc vouchere de la polițiști pentru a merge gratuit cu taxiul

„Acțiunea de astăzi face parte dintr-o serie întreagă de evenimente pe care ne propunem să le organizăm anul acesta, cu scopul de a preveni producerea de accidente soldate cu victime. Acesta este obiectivul nostru principal, să avem cât mai puține accidente cu morți și răniți. Am ales data de 9 martie pentru a organiza acțiunea de conștientizare a conducătorilor auto cu privire la pericolul pe care îl reprezintă conducerea sub influența alcoolului întrucât, în mod tradițional, în această zi bărbații beau cele 40 de pahare cu ocazia praznicului Sfinților 40 de mucenici. Și, așa cum pentru doamnele și domnișoarele de la volan am tot organizat acțiuni de 1 și 8 martie, ne-am gândit ca, anul acesta, să facem ceva și pentru domnii de la volan, să nu se simtă discriminați. Sperăm ca acțiunea noastră să fie bine primită de șoferi și să devină, astfel, o tradiție la Galați”, le-a declarat jurnaliștilor subcomisarul Ionuț Rusu, șeful Biroului Poliției Rutiere Galați.