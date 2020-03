Şase ani de „Vibraţii“, sărbătoriţi cu un mix maraton la Radio Sud

Emisiunea „Vibraţii“, de la Radio Sud Craiova, împlineşte şase ani. DJ Rodrigo, cel care mixează în fiecare miercuri, de la ora 18.00, pentru ascultătorii frecvenţei 97,4 FM, îşi aminteşte de începuturi de parcă ar fi fost ieri.

În această seară, pentru a marca cei şase ani de „Vibraţii“ în unde radio, DJ Rodrigo a pregătit o emisiune specială, care va debuta la ora 17.00. Vor fi patru ore de live set, cu DJ Rodrigo, Replik B2B Gius, Ştefan şi Andrei.

Pasiune descoperită la 15 ani

„Pun muzică de pe la 15 ani“, îşi aminteşte DJ Rodrigo. „La vremea aceea, mergeam în club şi ascultam DJ-ii. Emanau o fascinaţie puternică asupra mea. Îmi doream foarte mult să învăţ şi eu să fac asta, iar pe atunci nu aveai acces la informaţie atât de uşor. Nu existau toate canalele de internet de acum. Cu ajutorul unui prieten, am ajuns la Giovanotti. Este primul om care m-a învăţat să mixez. Mi-a pus echipamentul în mână şi mi-a zis: „HAI!”“

Întâmplarea a făcut ca acum şase ani DJ Rodrigo să ajungă la Radio Sud, unde a fost invitat să pună muzică în cadrul emisiunii „Stare de Seară“. „Lucram, pe atunci, la Alege TV, în cadrul aceluiaşi trust. Am avut un feedback bun şi atunci mi-a venit ideea proiectului „Vibraţii“, pe care am propus-o echipei. A fost primită cu deschidere şi iată că se fac şase ani de când există“, spune DJ Rodrigo.

În primul an de facultate, DJ Rodrigo şi-a luat primul mixer, în al doilea şi-a cumpărat CD playerele. Apoi a început să progreseze, a ajuns să pună muzică în cluburi, evenimentele au început să se lege.

Pasiunea este la fel de vie ca la început. „Vibraţii“ a fost şi un prilej pentru noi, cei din domeniu, să ne unim, să creăm noi prietenii. Ne-a adus mai aproape, suntem ca o familie, facem proiecte împreună“, spune DJ Rodrigo.

Ascultaţi „Vibraţii“ live în această seară, de la 17.00, sau urmăriţi transmisiunea live pe pagina de Facebook Radio Sud Craiova!