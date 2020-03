Program Inspire Cinema Electroputere 6-12 martie

Bloodshot Avanpremiera

Regia: Dave Wilson

Cu: Vin Diesel

Gen Film: Actiune, Drama, Fantastic, SF

Durată: 114 min

Rating: N 15

Inspirat dintr-o carte de benzi desenate de mare succes, filmul Bloodshot – cu premiera la noi pe 13 martie – ni-l prezintă pe Ray Garrison (Vin Diesel), un soldat de elită recent ucis în acţiune, care este readus la viaţă şi transformat în super-eroul Bloodshot, de către corporaţia RST.

Fiind inoculat cu toate proprietăţile unei nano-technologii de ultimă oră, el reprezintă acum o forţă de nestăvilit – cel mai puternic războinic creat vreodată de această corporaţie – capabil acum să se auto-vindece instantaneu.

Miercuri, Joi 20:00; 20:40; 21:40

Onward 3D / Tot înainte

Regia: Dan Scanlon

Cu: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus, Mel Rodriguez

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 107 min

Rating: AG

Plasat în suburbia unei lumi de poveste, Onward este povestea a doi frați elfi care pornesc într-o călătorie cu scopul de-a afla dacă magia mai este prezentă în lume.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 12:50; 13:10; 13:40; 15:15

Subtitrat: Vineri pana Joi 17:30; 19:45

colectiv

Regia: Alexander Nanau

Cu: Narcis Hogea, Cătălin Tolontan, Mirela Neag, Răzvan Luțac, Camelia Roiu, Tedy Ursuleanu, Vlad Voiculescu, Nicoleta Ciobanu

Gen Film: Documentar

Durată: 114 min

Rating: AP 12

„colectiv” oferă în premieră o privire în culisele momentelor-cheie care au avut loc după evenimentul tragic din clubul Colectiv din București. Urmărind jurnaliști, avertizori de integritate, pacienți arși și oficiali din Guvern, filmul dezvăluie fără compromisuri o întreagă rețea a corupției, minciunii și manipulării.

„colectiv” este primul documentar românesc selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția și va fi prezentat în secțiunea „Out of competition

Vineri pana Joi 17:45

The Call of the Wild / Chemarea străbunilor

Regia: Chris Sanders

Cu: Karen Gillan, Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama, Familie

Durată: 110 min

Rating: AG

Adaptat după romanul îndrăgitului autor Jack London, Chemarea străbunilor transpune pe ecran povestea lui Buck, un câine iubitor, a cărui viață domestică este dată peste cap atunci când este îndepărtat de casa sa din California și ajunge în sălbăticia din Alaska, în timpul goanei după aur din anii 1890. În calitate de cel mai nou membru al unei echipe de câini de sanie, al cărei lider devine ulterior, Buck are parte de o aventură spectaculoasă, găsindu-și în cele din urmă adevăratul loc în lume și devenind propriul său stăpân.

Vineri pana Marti 14:30; 19:15; 20:40

Miercuri, Joi 14:30; 19:15

The Invisible Man / Omul invizibil

Regia: Leigh Whannell

Cu: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Prinsă într-o relație violentă cu un om de știință genial și bogat, dar obsedat de control, reușește să fugă în miezul nopții și să se ascundă cu ajutorul surorii sale, a prietenului lor din copilărie și a fiicei adolescente a acestuia. Dar când fostul său partener se sinucide, și îi lasă o parte mare din uriașa lui avere, Cecilia începe să suspecteze că moartea lui nu e decât o farsă. Pe măsură ce începe să fie confruntată cu coincidențe din ce în ce mai sinistre, care pun în pericol viața celor dragi ei, Cecilia simte că sănătatea ei mentală e tot mai fragilă, din cauza eforturilor ei disperate de a le dovedi celorlalți că e hărțuită de o ființă care nu poate fi văzută.

Vineri pana Marti 17:00; 18:00; 20:00; 21:25

Miercuri, Joi 17:00; 18:00; 21:25

10 jours sans maman / 10 zile fără mama

Regia: Ludovic Bernard

Cu: Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik

Gen Film: Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Când un tată e nevoit să ia locul soției și să aibă grijă de copiii lor pentru 10 zile, cât mama e plecată în prima ei vacanță după prea mulți ani, acesta va descoperi cât de grea este meseria de… mamă.

Vineri pana Joi 16:00

Miami Bici

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Codin Maticiuc

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: N 15

Maimi Bici este povestea lui Ion și Ilie, doi tineri dintr-un mic oraș obscur din România care merg la Miami în toiul iernii, pentru a trăi atât „Visul american” cât și visul românesc de a „îmbogăți rapid”. Odată ajunși acolo, ei se regăsesc în mijlocul planului machiavelc al lui Mișu, un român de cea mai joasă speță, stabilit în Florida. Implicându-se involuntar în afacerile dubioase ale lui Mișu, dar fiind în secret sfătuiți de Gelu, mentorul lor auto-proclamat, de acasă, cei doi se luptă pentru a supraviețui în America. În același timp, se dezvoltă o poveste de dragoste între Ion și Ioana, o fată de moravuri ușoare, dar cu inima curată, care le dă o mână de ajutor.

Vineri pana Marti 15:00; 16:45; 18:15; 18:50; 19:30; 20:20; 21:00; 21:45

Miercuri, Joi 15:00; 16:45; 18:15; 18:50; 19:30; 20:20; 21:00

Sonic the Hedgehog

Regia: Jeff Fowler

Cu: Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Filmul Sonic the Hedgehog urmărește peripețiile lui Sonic în încercările lui de a trece cu bine de dificultățile vieții de pe Pământ, împreună cu noul său prieten, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic și Tom își unesc forțele pentru a-l opri pe diabolicul dr. Robotnik (Jim Carrey), care vrea să îl captureze pe Sonic și să-i folosească superputerile pentru a domina lumea.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45; 12:30; 13:25; 15:45

Subtitrat: Vineri pana Joi 17:15

Parasite / Parazit

Regia: Bong Joon Ho

Cu: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Yeo-Jeong Jo

Gen Film: Comedie, Crima, Thriller

Durată: 137 min

Rating: N 15

Membrii familiei lui Ki-Taek au o relație apropiată, dar toți patru sunt șomeri. Într-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de către prietenul său, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator și bine plătit de o familie bogată. În speranța unui venit constant pentru familia sa, Ki-woo se îndreaptă spre casa familiei Park pentru un interviu. Ajuns acolo, o întâlnește pe Yeon-kyo, frumoasa moștenitoare a acestui imperiu. În urma acestei prime întâlniri între două familii și două lumi total opuse, membrii lor se trezesc în mijlocul unor situații incontrolabile.

Vineri pana Joi 14:45

Latte & the Magic Waterstone / Latte și cristalul fermecat

Regia: Mimi Maynard, Regina Welker, Nina Wels

Cu: Ashley Bornancin, Danny Fehsenfeld, Leslie La’Raine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Curaj, încăpățânare, prietenie, loialitate – nimic nu e străin de mititica aricioaică Latte când are de recuperat cristalul fermecat care va alunga seceta din ținutul ei și al prietenilor ei!

Dublat: Vineri pana Joi 11:25; 14:15

Bad Boys for Life / Băieți răi pe viață

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Ce se întâmplă când Băieții Răi devin bărbați? Ei bine, după 25 de ani de la lansarea primului film “Bad Boys”, îi regăsim pe celebrii detectivi Mike Lowrey și Marcus Burnett la fel de simpatici cum îi știm. Doar că acum îi cam bântuie criza vârstei mijlocii, pe fiecare în alt fel: Marcus tocmai devine bunic și se gândește deja la pensionare pentru a petrece mai mult timp în familie, dar Mike se împăunează cu forma sa de zile mari și vrea să demonstreze că este mai pregătit ca oricând să-i prindă pe răufăcători. Și fiindcă Mike este urmărit de interlopi periculoși iar prietenii nu renunță la greu, Marcus se lasă convins să-l însoțească într-o ultimă misiune, sub deviza “Luptăm împreună. Murim Împreună”. Așa că revin în focurile acțiunii pe străzile din Miami, în urmăriri palpitante, cascadorii spectaculoase și surprize comice.

Vineri pana Joi 15:30

Red Shoes and the Seven Dwarfs 3D / Prințesa, „Condurii Roșii” și cei 7 pitici

Regia: Sung-ho Hong, Moo-Hyun Jang, Young Sik Uhm

Cu: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Gina Gershon, Patrick Warburton, Jim Rash

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Printii care au fost transformati in pitici cauta pantofii rosii ai unei doamne pentru a rupe vraja, desi nu va fi usor. O parodie cu o rasucire.

Dublat: Vineri pana Joi 12:15

