Coronavirus: Tot ce vrei să știi despre carantină, indemnizații și obligații legale

Coronavirusul cunoscut și sub denumirea de COVID-19, a fost descoperit pentru prima dată în orașul chinez Wuhan și reprezintă o afecțiune a căilor respiratorii, scrie avocatnet.ro.

Virusul se manifestă ca o răceală obișnuită, persoana infectată putând prezenta simptome precum tuse, febră sau dificultate la respirație. Cum au fost deja confirmate astfel de cazuri și în România, prezentăm mai jos cele mai importante întrebări la care ar trebui să ai răspuns, pentru a identifica în mod corect acest virus și pentru a ști cum să te ferești de el.

Cei care vor să afle informații suplimentare despre coronavirus pot accesa site-ul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, acolo unde se regăsesc toate statisticile cu privire la evoluția virusului.

Simptomatologie, cum se transmite, cui mă adresez



1. Care sunt simptomele pe care le are o persoană infectată cu coronavirus?

Cele mai comune simptome pe care le poate manifesta o persoană infectată cu coronavirus sunt febră, tuse, dificultate la respirație. Atenție însă că nu toate persoanele manifestă aceste simptome. Există și posibilitatea în care cineva poate fi purtător de coronavirus dar să nu aibă niciun simptom, așa cum este cazul românului din Gorj, care a fost depistat pozitiv în urma testelor.

2. Dacă am simptomele pe care le poate genera coronavirusul, ar trebui să merg imediat la spital?

Nu. Autoritățile recomandă să avem o grijă deosebită inclusiv la gripa sezonieră care, de altfel, a produs mult mai multe victime în România decât coronavirusul. De pildă, peste 7.000 de elevi nu merg la cursuri din cauza gripei sezoniere, pentru că au fost suspendate cursurile integral sau parțial.

3. Cui ar trebui să mă adresez în cazul în care constat că am febră și probleme respiratorii?

În prima instanță, toți cei aflați în această situație trebuie să meargă la medicul de familie, care va decide mai departe dacă este cazul să trimită pacientul la spital sau nu.

4. Cum se poate transmite coronavirus?

Coronavirusul se poate transmite numai dacă persoana sănătoasă intră în contact direct cu persoana infectată și petrece măcar 10-15 minute în prezența acesteia. Oricum, cea mai eficientă metodă de prevenție este spălatul mâinilor, ori de câte ori am strănutat, am tușit, sau am dat mâna cu cineva.

5. Cât de repede se manifestă virusul după ce a intrat în corp?

Perioada de incubație este de 14 zile, timp în care poți fi purtător dar fără să prezinți vreun simptom. Cu toate acestea, coronavirusul este de zece ori mai slab decât virusul gripal, a subliniat Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

6. Unde ar trebui să apelez dacă mă simt rău și aș putea avea coronavirus?

Potrivit recomandărilor Ministerului Sănătății, oamenii sunt rugați să sune la 112 doar pentru situații de urgență, tocmai pentru a evita aglomerarea liniilor telefonice și a spitalelor. Pentru orice informații legate de coronavirus, cetățenii pot apela linia TELVERDE 0800800358. Programul de funcționare al liniei verde este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.



Procedura în cazul confirmării, îmi va scădea salariul dacă stau în carantină?, cum se eliberează concediul medical?

7. Care este procedura în cazul în care am fost depistat cu coronavirus?

În situația în care o persoană a fost testată și s-a dovedit că are coronavirus, atunci aceasta va fi transportată la spital cu echipaj medical și cu ambulanțe special pregătite pentru astfel de situații. Ceilalți oameni care au intrat în contact cu persoana respectivă vor fi ținuți sub observație, carantinați și transportați la spital doar dacă testele dovedesc că au contactat coronavirus.

8. Dacă lucrez și sunt infectat cu coronavirus, care este procedura în privința întreruperii temporare a activității?

Salariații care au fost depistați cu coronavirus vor fi trimiși acasă sau la spital și vor fi supuși carantinei, așa cum se întâmplă și în alte situații provocate de boli contagioase.

9. Cu cât voi fi plătit cât voi sta în carantină?

În situația instituirii carantinei, indemnizația de concediu medical este în valoare de 75% dintr-o bază salarială ce reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Așadar, cel aflat în carantină va lua ceva mai puțini bani decât atunci când mergea la muncă.

10. Cum se eliberează concediul medical atunci când cineva se află în carantină din cauza coronaviruslui?

Potrivit Ministerului Sănătății, medicii de familie pot elibera certificatele medicale pentru cei aflați în carantină din cauza coronavirusului, oferindu-li-se un cod special necesar eliberării acestor concedii, pe care înainte nu-l aveau. Este de precizat ca acest certificat privind concediul medical se eliberează numai după ce persoana infectată a ieșit din carantină.

11. Numărul de zile pe care le stă o persoană în carantină se scade din numărul zilelor de concediu medical?

Nu. Durata concediului pentru carantină nu se scade din numărul zilelor de concediu medical la care are dreptul un asigurat pentru alte tipuri de afecțiuni. Angajații din țara noastră au dreptul la mai multe tipuri de concedii medicale, pe care le puteți găsiți enumerate în acest material.

12. Pot să absentez de la birou, ca măsură de prevenție împotriva infectării cu coronavirus?

Nu, pentru că teama de îmbolnăvire nu poate motiva o absență de la locul de muncă. În lipsa unui certificat medical, fapta este considerată abatere disciplinară și poate fi sancționată de către angajator, pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în contractul individual de muncă.

14. Pot să recuperez banii, dacă am cumpărat o vacanță într-o zonă afectată de coronavirus?

Da. Dacă ai cumpărat un pachet turistic de la o agenție, iar zona în care ar urma să mergi a intrat în carantină din cauza coronavirusului, atunci vei primi toți banii înapoi fără să plătești vreo penalitate.