O grădiniţă din Craiova a suspendat parţial cursurile din cauza gripei

O grădiniţă din Craiova a suspendat parţial cursurile din cauza apariţiei unor cazuri de gripă. Este vorba de Grădiniţa „Dumbrava Minunată“ din Craiova. Potrivit managerului unităţii şcolare, au fost suspendate cursurile la o singură clasă la care au fost înregistrate trei cazuri de gripă.

„Cursurile sunt suspendate la o singură grupă. Decizia de suspendare este valabilă pentru joi şi vineri. Activităţile vor fi reluate la clasa respectivă luni. Decizia a venit în urma apariţiei a trei cazuri de gripă la copii. Clasa respectivă a fost închisă şi dezinfectată. Măsuri de dezinfectare au fost luate în toată unitatea şcolară. Am făcut dezinfecţie cu o firmă specializată. Şi am continuat cu un program intens de curăţenie. Am badijonat şi clanţele de la uşi. Se spală vasele cu cloramină după fiecare masă“, a spus Sorina Şchiopu, directorul Grădiniţei cu program prelungit „Dumbrava Minunată“ din Craiova.

Acestea nu sunt primele cazuri de gripă. „Am mai avut alte cazuri săptămâna trecută la grupa mijlocie. Şi atunci am suspendat cursurile timp de două zile pentru dezinfectare“, a mai spus managerul unităţii şcolare. Pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor din grădiniţă, în fiecare dimineaţă se face şi triaj epidemiologic. „Sunt trimişi acasă copiii care prezintă simtome virale“, a spus managerul Sorina Şchiopu.