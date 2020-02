Vietnamezi acuzaţi că au mâncat câinele unui localnic din judeţul Cluj

După o cercetare sumară, a chemat poliţia: „Au atacat câinele, nu ştiu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap, că era foarte rău. Şi după am văzut că era dezlegat din legătoare şi pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Şi am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăştia”, a declarat săteanul pentru Stirile ProTV.