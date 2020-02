Celulă de criză la nivelul județului Gorj, din cauza coronavirusului. În urma confirmării infectării cu coronavirus a unui cetățean italian, despre care s-a stabilit că, în perioada 18-22 februarie, a fost în județului Gorj, a fost luată decizia convocării în regim de urgență a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru a pune în aplicare, în cel mai scurt timp, măsurile care se impun în astfel de situații.

În primă fază a fost inițiată o investigație epidemiologică la persoanele care au avut contact apropiat direct sau indirect cu cetățeanul italian. Având în vedere datele primite de la serviciile vamale (aeriene și terestre), la nivelul județului Gorj erau miercuri în evidență 58 de persoane cu autoizolare la domiciliu și 44 de persoane (contacți) cărora li s-au recoltat probe.

Aceste persoane sunt autoizolate la domiciliu, sunt monitorizate de medicii de familie care au fost anunţați și de personalul din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj. Primele rezultate prezentate miercuri de către autoritățile centrale au fost negative.

Vor echipamente de protecție

Sindicatele din sănătatea gorjeană trag un semnal de alarmă și cer achiziționarea de echipamente de protecție pentru personalul din spitale. Cristi Aldescu, președintele Sindicatului Ambulanța Gorj și al Federației Ambu SAN, a declarat că, în ultimii zece ani, angajații Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu nu au mai beneficiat tot timpul de echipament de protecție.

Costumele au fost cumpărate fie de salariați, fie au fost oferite de către sindicate: „De zece ani nu s-au mai cumpărat echipamente. Oamenii își achiziţionează singuri echipamente. Camera de Gardă la spitalul, la pasarelă este curățată de infirmieri care nu au echipament de protecție. Nu se poate așa ceva. Este nevoie de echipamente de protecție. Au cumpărat sindicatele echipamentele de protecție, dar și salariații. Trebuie să existe mai multe rânduri de echipament, în special pentru cei de pe ambulanțe. Se merge la o intervenție cu un echipament. Poate este la un pacient cu o boală contagioasă. Noi păstram echipamentul respectiv toată tura“, a spus Cristi Aldescu, președintele Federației Naționale Ambu SAN.

Managerul promite echipamente

Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat că a fost recent aprobat bugetul instituției. Sunt, astfel, prevăzute fonduri pentru cumpărarea de echipamente de protecție. De asemenea, la nivelul unității medicale ar exista stocuri suficiente de materiale sanitare (măști de protecție și mănuși) și substanțe dezinfectante.

„S-a aprobat bugetul și vom cumpăra echipamente pentru tot personalul medical. Vom avea şi Contractul Colectiv de Muncă aprobat și anul acesta vor fi cumpărate echipamente de protecție. Sunt măști în spital și dezinfectanți. Se fac în continuare licitații. Este bugetul aprobat. Am avut instruiri cu medicii din secţii să coboare la urgenţe, să nu se ducă pacientul la ei. Avem acum 1.100 de combinezoane de protecție. Am cerut o suplimentare de la furnizori și am primit“, a declarat Dumitru Vienescu.

Este de amintit că la nivelul farmaciilor din Târgu Jiu au dispărut și măștile, și dezinfectații, fiind cumpărate masiv de cetățeni.