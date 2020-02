Mărturia româncei prinse în criza provocată de coronavirus în Italia

Din păcate, la farmaciile de aici nu am mai găsit nimic. Am luat măști, care nici nu știu cât de utile sunt, de pe site-uri de internet. Acum o săptămână, o mască era 2-3 euro, am dat acum 12 euro pe una și am luat vreo 10. Iar pe un gel de spălat pe mâini, de 20 de euro, am plătit acum 70. Asta e, unii speculează momentul“, a povestit fosta sportivă, pentru Libertatea.