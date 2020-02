Cele trei grupuri de persoane care mor din cauza coronavirusului

Fiecare pandemie afectează mai puternic un grup de oameni. Gripa spaniolă din 1918, care a ucis între 50 şi 100 de milioane de oameni, a făcut mai multe victime printre tinerii adulţi. Virusul Zika care a afectat Brazilia în 2015-2016 a afectat femeile gravide.

COVID-19, virusul pornit din China, ucide, în general, bărbaţi, bătrâni şi fumători, potrivit lui Michael Mina, profesor la Harvard. Toate cele trei grupuri au un element comun: imunitatea mai scăzută.

Bărbaţii au o imunitate mai scăzută deoarece au o igienă corporală mai precară decât femeile, bătrânii din cauza vârstei, iar fumătorii din cauza viciului lor.

Mortalitatea este „practic zero” în cazul tinerilor sub 35 de ani, care nu fumează, potrivit lui Mina.

Oamenii foarte tineri aproape că nu sunt afectaţi de COVID-19. În cazul primelor 45.000 de cazuri înregistrate în China, doar 2% dintre pacienţi aveau vârste cuprinse între 1 şi 19 ani, potrivit unui studiu publicat în The Journal of the American Medical Association. Dintre persoanele peste 70 de ani care au fost infectate, 8% au murit. În cazul celor peste 80 de ani, au murit 15%.

Per total, au murit aproximativ 2,3% dintre cei care au contactat virusul.

Mortalitatea este mai mare la bărbaţi, potrivit centrul chinez pentru controlul bolilor. Numărul morţilor bărbaţi a fost de două ori mai mare decât cel al femeilor în China, în cazul primilor 45.000 de pacienţi. Asta şi deoarece sunt mult mai mulţi bărbaţi care fumează decât femei, în statul asiatic.

Totuşi, profesorul Mina avertizează că aceste date preliminare nu sunt suficiente pentru a trage „concluzii bune”.

Valentina Grădinaru