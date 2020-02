Craiova: 94 de persoane vor sta în carantină la domiciliu

„Din Cremona vin. În realitate, lumea se plimbă pe afară, cu copii cu tot. Este un virus, o gripă, mai bine spus, mai severă. În rest, nimic mai mult. În anumite părţi, unde au fost cazuri confirmate, sunt restricţii. Unde n-au fost, nu e nimic. Nu ştiu care e starea de spirit a românilor. N-am vorbit. Eu când am auzit, am venit acasă. Am venit s-o liniştesc pe mama. În avion, până am ajuns acasă, nu ne-au spus nimic. Când am ajuns, au zis să coborâm în grupuri de câte 15. Ne-au luat temperatura, de unde venim, unde plecăm şi cam atât.(…) Eu, din regiunea de unde vin, trebuie să rămân în casă 14 zile. Obligat. Sunt din Sadova”, a declarat un tânăr la sosirea pe Aeroportul Internaţional Craiova.