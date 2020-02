Peste 4.000 de turiști s-au distrat la finalul săptămânii trecute în stațiunea montană Rânca, din județul Gorj.

Finalul de iarnă, cel puțin din punct de vedere calendaristic, este foarte aproape. La Rânca, sosirea primăverii în calendar săptămâna aceasta reprezintă abia începutul iernii. În urmă ninsorilor abundente, abia zilele trecute s-a putut schia pe majoritatea pârtiilor. De asemenea, toată zona de la cota 1.650 de metri este acoperită complet de zăpadă și nu mai apar petece de verdeață, ca în ultimele luni.

Temperaturile s-au menținut scăzute și soarele nu a topit stratul de zăpadă. Sunt premise ca Rânca să devină din ce în ce mai atractivă pentru iubitorii sporturilor de iarnă, mai ales că nu sunt probleme cu accesul în zonă, DN 67C fiind în permanență monitorizat de utilajele Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu. Șoseaua a fost menținută curată în ultimele luni și s-a urcat în condiții de iarnă până în zona pensiunilor și a cabanelor din Rânca.

Așteaptă cât mai mulți turiști, mai ales că vor debuta concursurile de schi

Cabanierii din Rânca se bucură că a nins din abundență în ultima săptămână și jumătate și iarna s-a instalat, în sfârșit, în zona montană. Proprietarii de pensiuni spun că la finalul acestei săptămâni vor debuta concursurile de schi la Rânca.

„A fost un weekend foarte bun la Rânca. Am avut peste 4.000 de turiști în cele trei zile: vineri, sâmbătă și duminică. Au fost și turiști care au urcat în fiecare zi, și turiști care s-au cazat. Sunt suficiente locuri de cazare. Oferta este bogată. Este foarte bine că a nins pentru că lipsa de precipitații de la începutul sezonului ne-a speriat. Pentru cabanieri, iarna este așteptată, dat fiind faptul că în această perioadă vin cei mai mulți turiști și este vorba și de un nivel mai mare al încasărilor. Sunt oameni care au investit mulți bani în Rânca și vor să fie activitate. Sigur că depindem de starea vremii, dar până la urmă am avut noroc și a venit și iarna. Turiștii se bucură și ei pentru că iarnă fără zăpadă, mai ales în zona montană, nu are niciun farmec. Vestea bună este că weekendul care urmează avem prima competiție la schi“, a declarat Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca.