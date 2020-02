Cine vrea să construiască tronsoanele 3 şi 4 din drumul expres Craiova-Piteşti

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat luni că au fost depuse mai multe oferte pentru contractele de proiectare şi execuţie a tronsoanelor 3 şi 4 aferente drumului expres Craiova-Piteşti.

Astfel, pentru tronsonul 3 au depus oferte următoarele societăţi: Aktor Societate Tehnică Anonimă (Aktor SA), China Railway 14th Bureau Group Co Ltd., Asocierarea Construcţii Ebaşu SA (lider) – Vahostav – SK, Asocierea Durmaz Otomotiv Petrol Urunleri Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – Okancorp SRL, IC Ictas Insaat ve Ticaret A.Ş., Asocierea Kalyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – Met-Gun Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi, Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi, Nurol Insaat ve Ticaret A.Ş., Asocierea SA&PE Construct (lider) – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, Sinohydro Corporation Limited; Asocierea Strabag SRL – Alpenside SRL. Valoarea estimată a contractului este de circa un miliard de lei, fără TVA. Durata contractului este de 36 de luni, din care 12 luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie. Tronsonul 3 măsoară o lungime de 31,75 km.

Pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 au depus oferte următoarele firme: China Railway 14th Bureau Group Co Ltd., Asocierarea Construcţii Ebaşu SA (lider) – Vahostav – SK, Asocierea Kalyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – Met-Gun Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi, Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi, Nurol Insaat ve Ticaret A.Ş., Rizzani de Eccher SpA, Asocierea SA&PE Construct (lider) – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, Sinohydro Corporation Limited, Asocierea Strabag SRL – Alpenside SRL, Asocierea Terna SA – Arcada Company SA. Valoarea estimată a contractului este de circa 910 milioane lei, fără TVA. Durata contractului este de 36 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare şi 24 de luni perioada de execuţie. Tronsonul 4 are o lungime de 31,88 km.