Primăria vrea înapoi banii pe polivalentă

Primarul Slatinei a anunțat la prezentarea bugetului că, cel mai probabil, investiția la sala polivalentă va fi abandonată. Primăria a plătit lucrări în avans de 16 milioane de lei, iar acum își vrea banii.

Proiectul deosebit de ambițios de construire a unei săli polivalente cu 3.000 de locuri a fost anunțat la Slatina în 2009-2010 și licitat în ianuarie 2011. Suma pusă la bătaie de Primăria Slatina, din bugetul local, era de peste 68 de milioane de lei. Lucrarea a fost adjudecată de Vega 93, o firmă din Galați controlată de Maricel Păcuraru, partenerul de afaceri al nașului de cununie al primarului Darius Vâlcov, Cosmin Gușă. Lucrarea, proiectarea și execuția ar fi trebuit finalizată în 24 de luni de la adjudecare.

Investiţie preluată de CNI



S-a simulat ceva activitate în perioada imediat următoare, însă lucrările s-au stopat în scurt timp. Primăria cheltuise, însă, deja 4 milioane de lei pentru dezafectarea zonei. În toamna lui 2012, Darius Vâlcov a lăsat primăria pentru postul de senator. Cel care i-a urmat, Minel Prina, a anunțat că guvernul nu mai dă bani pentru continuarea investiției.

Vești bune au apărut, însă, în 2014, odată cu vizita la Slatina, cu ocazia inaugurării bazinului didactic de înot, a lui Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării. Investiția a fost preluată, cu tot cu constructor, de Compania Națională de Investiții (CNI). Prin influența lui Vâlcov, ajuns în scurt timp ministru al Finanțelor, s-ar fi alocat, tot în 2014, 50 de milioane de lei pentru acest obiectiv. Se dădea, totodată, un nou termen de finalizare – 2016.

Vega 93 intră în insolvență

Deși astrele păreau că s-au aliniat, în anul în care s-a făcut preluarea de către CNI constructorul a intrat în insolvență și nu a mai lucrat. Creditorii firmei își cer fiecare partea, mai puțin Primăria Slatina, care plătise ceva bani pentru lucrări, dar care spera, tot dădeau edilii semnale, ca acel contract să fie dus la bun sfârșit.

Aceste speranțe s-au năruit cu totul însă când primarul Emil Moț a anunțat că primăria a făcut o solicitare către CNI să-și recupereze cele 16 milioane de lei plătite în avans pentru finalizarea lucrărilor. Asta pentru că la preluarea investiției de către CNI, la o valoare de 53 de milioane de lei, Primăria Slatina s-a angajat să vină cu o contribuție de 30%. Bani pe care i-ar fi și dat, de vreo doi ani, spune astăzi primarul Moț, și pe care i-ar vrea înapoi.

„Sub nicio formă nu putem să preluăm investiția“

„Avem 160 de miliarde de lei vechi, 16 milioane de lei noi, pe care i-am dat la CNI. Am solicitat să se facă o reziliere de contract, pentru că cei de la Vega, vă spun sigur, am discutat și cu alte administrații, nu mai lucrează pe nicăieri. Așteptăm răspunsul CNI-ului. Nu putem să preluăm și investiția, bugetul Slatinei nu poate să suporte și această investiție, după cum vedeți investițiile sunt foarte mari în Slatina, unele sunt multianuale, sub nicio formă nu putem să preluăm și această investiție“, a declarat Emil Moț, explicând că s-au plătit lucrări în avans, deși exista și varianta să se aștepte situații de lucrări efectuate.

Pustiu pe şantier

S-a sperat, însă, că plătind banii se vor grăbi lucrurile, motivează Moț. Greu de spus dacă banii vor putea fi recuperați, având în vedere situația actuală. Pe site-ul CNI, investiția este menționată ca fiind „în derulare“, deși pe șantier nu a mai ajuns niciun muncitor de doi ani, spune paznicul care are în grijă ruina rămasă. Primarul a explicat și cum are primăria de gând să recupereze banii:

„În primul rând, am făcut o cerere, o întrebare. Să vedem după răspunsul dânșilor cum vom acționa. Există și posibilitatea să avem probleme și să nu luăm banii înapoi, pentru că Slatina este sub contract, CNI-ul este sub contract și firma respectivă este sub contract, numai că este protejată de legea insolvenței și totul stă la contractant și contractantul este CNI-ul. Iar dacă CNI-ul decide să finalizeze, să termine acest contract…“, a declarat Moț.