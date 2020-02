Managerul Spitalului Judeţean Timişoara a dispus oprirea computerului tomograf

„Este o situaţie fără precedent pe care am descoperit-o în urmă cu câteva zile, odată cu schimbarea şefului de secţie a Clinicii de radiologie, când am cerut noului şef de secţie interimar un raport complet al aparaturii, al instalaţiilor şi al autorizaţiilor secţiei, să vedem unde mai putem face îmbunătăţiri.

Acesta mi-a raportat şocat că acest aparat primit de la Ministerul Sănătăţii, în cadrul unui proiect prin Banca Mondială, în anul 2018, nu a avut niciodată autorizaţie CNCAN de funcţionare. În urma acestei sesizări, am format o comisie independentă de anchetă care să verifice exact situaţia şi într-adevăr, acel aparat nu a avut niciodată autorizaţie CNCAN şi autorizaţie de funcţionare. În aceeaşi zi am dispus oprirea aparatului. Noi mai avem două computere tomograf în unitatea sanitară, unul este nefuncţional şi unul este funcţional, pe care am preluat pacienţii urgenţe şi pe cei care erau deja programaţi în ambulator”, a detaliat dr. Raul Pătraşcu.