Constanţa: 16 containere cu deşeuri descărcate de pe un vapor olandez, depistate în port

Doi români şi un cetăţean britanic sunt cercetaţi pentru importarea ilegală de deşeuri în România, după ce poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, care în acte figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand, descărcate de pe o navă olandeză venită din Marea Britanie, a informat joi seară Garda de Coastă.

„În urma unor activităţi informative desfăşurate de către poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Serviciul Prevenirea şi Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere, a fost identificată o societate comercială de pe raza municipiului Bucureşti care efectua activităţi de import ilegal de deşeuri în România, ce erau declarate în fals la autoritatea vamală ca fiind produse second hand”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Garda de Coastă.

Conform sursei citate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, poliţiştii de frontieră în cooperare cu lucrători ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Garda de Mediu, Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud Agigea şi Direcţia de Sănătate Publică au efectuat joi controlul fizic la 16 containere descărcate de pe o navă, aflată sub pavilion Olanda, sosită din direcţia Marea Britanie în Portul Constanţa Sud Agigea.

Importul ilegal fusese făcut de o firmă ce are puncte de lucru în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.



„Astfel, s-a constatat că, deşi în documentele prezentate la autoritatea vamală figurează ca fiind obiecte de uz casnic second hand, acestea erau deşeuri inutilizabile. Totodată, au fost desfăşurate activităţi specifice de către poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în colaborare cu lucrători din cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti la sediul şi trei puncte de lucru ale societăţii comerciale aflate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov”, potrivit comunicatului.



În cauză sunt cercetaţi doi cetăţeni români, în vârstă de 36 şi, respectiv, 33 de ani, şi un cetăţean britanic, de 34 de ani. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa învestit în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de export sau import de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.