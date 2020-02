Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a deschis un dosar de cercetare penală după ce, luni-dimineață, un tren de marfă cu 37 de vagoane încărcate cu cereale a deraiat între Drăgănești și Fărcașele.

De trei zile se lucrează nonstop pentru ridicarea de pe șine a vagoanelor căzute și repunerea pe calea ferată a celor deraiate, iar costurile cauzate de evenimentul feroviar nu au fost încă estimate. Zeci de trenuri de călători au fost și sunt în continuare afectate. Între Drăgănești și Caracal se realizează transbordarea călătorilor, unele trenuri au fost anulate, o parte dintre pasageri au renunțat la călătorie.

S-a deschis dosar penal

Pentru toată situația creată, după finalizarea anchetei se vor stabili vinovații. Cercetări fac la acest moment atât AGIFER, cât și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, care au deschis un dosar în aces caz.



„Cercetările procurorilor vizează neîndeplinirea îndatorilor de serviciu ori îndeplinirea defectuoasă din culpă, pentru că a avut loc un accident de cale ferată şi este o infracţiune la care pedeapsa este de la un an la cinci ani închisoare. Dosarul este in rem. (…) Rolul unei începeri in rem este acela de a constata o situaţie de fapt, cum este cazul acesta, s-a întâmplat să fie un accident feroviar, se fac verificări pentru a stabili dacă este sau nu vina vreunei persoane în legătură cu ce s-a întâmplat“, a declarat Diana Cazacu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.