Persoanele cu dizabilități din Gorj solicită acces liber în toate unitățile medicale din județ.

În majoritatea spitalelor din județ sunt rampe de acces, însă mai sunt multe de făcut pentru a permite accesul persoanelor imobilizate în scaun rulant. Robert Gavrilescu, de 45 de ani, din Telești, persoană imobilizată în scaunul cu rotile, a declarat că a inițiat împreună cu alți colegi de-ai săi de suferință o campanie cu privire la adaptarea unităților medicale pentru a permite accesul persoanelor cu handicap fizic.

Robert Gavrilescu a spus că va trimite adrese la toate unitățile medicale pentru a fi luate măsuri pentru adaptarea spațiilor. Prioritate ar avea băile. Acestea trebuie modificate în așa fel încât să permită accesul cu scaunul rulant la toaletă și la zona cu duș. Robert Gavrilescu a declarat că a stat o săptămână în Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu și nu a putut să își facă normal nevoile fiziologice pentru că nu a putut intra cu scaunul rulant în baie.

Susținut de colegii săi

Robert Gavrilescu a declarat că se bucură de sprijin din partea colegilor săi care au nevoie de sprijin când sunt internați în spitale. Ușile de la băi sunt prea mici și scaunul rulant nu poate trece. Mai sunt și alte deficiențe de eliminat:

„Având un handicap locomotor (țintuit într-un scaun rulant), solicit prin prezenta adresă accesibilizarea grupurilor sanitare din spitalul dumneavoastră, deoarece în perioada cât am fost internat nu am reușit să-mi fac necesitățile fiziologice, neexistând grupuri sanitare adaptate nevoilor mele. Consider că prin lipsa accesului la grupurile sanitare a persoanele cu dizabilități locomotorii sunt încălcate mai multe prevederi din Legea 448/2006 actualizată, privind accesul la mediul fizic, cum ar fi: art. 6 lit. e, art. 7 alin. 2, art. 61 lit. a, art. 62 alin. 1 respectiv art. 63 alin. 1, precum și prevederile din Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000, mai precis cap. VII.2., alin. (3)“, se mai arată în adresa semnată de Robert Gavrilescu.

Jumătate dintre băi şi camere ar trebui adaptate nevoilor persoanelor cu handicap

Potrivit documentului în unitățile sanitare pentru îngrijire de lungă durată, minimum 50% din camerele de cazare și grupurile sanitare, precum și toate spațiile comune trebuie să fie conformate pentru nevoile persoanelor cu handicap”, La alineatul se spune: „În clădirile existente, dacă accesibilizarea integrală nu este realizabilă, se va asigura un traseu amenajat clar, marcat și semnalizat, precum și spații adaptate nevoilor persoanelor cu handicap, luând în considerare posibilitatea accesului acestora la cât mai multe servicii sanitare din cele aflate în clădire, precum și acolo unde este cazul, la spații de cazare“. Pentru prezenta solicitare aștept un răspuns scris cu privire la intrarea în legalitate a celor menționate mai sus“, potrivit adresei semnată de Robert Gavrilescu, care va ajunge la spitalele din județul Gorj.