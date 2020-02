Președintele Klaus Iohannis susține că cei trei candidați propuși de ministrul Cătălin Predoiu la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, pe care el i-a numit joi, sunt foarte buni, iar avizul CSM – negativ pentru Gabriela Scutea și Giorgiana Hosu – a fost „parțial destul de superficial”.

Iohannis a făcut aceste declarații la Bruxelles, întrebat de jurnaliști de ce nu a ținut cont de avizele negative ale Secției pentru procurori a CSM pentru numirea Gabrielei Scutea la șefia Parchetului General și a Giorgianei Hosu la șefia DIICOT.

El a spus că a semnat înainte de a pleca la Bruxelles decretele de numire a Gabrielei Scutea, Giorgianei Hosu și Crin Bologa la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA, apreciind că cei trei procurori i-au fost propuși de ministrul Justiției „după un proces de selecție foarte bine organizat, foarte corect și foarte transparent” și că „numărul foarte mare de candidați arată că a fost o competiție deschisă”.

Avizul CSM „mi s-a părut parţial destul de superficial”

„După ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului, foarte bine motivate și foarte bine elaborate, și de cealaltă parte avizul CSM, care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de domnul Predoiu și am numit cei trei candidați. Foarte important de subliniat este că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie în toate situațiile. O conducere interimară întotdeauna are acest efect asupra unei instituții”, a declarat Iohannis.

Iohannis a mai spus că selecția pentru șefia parchetelor a scos la iveală trei candidați pe care îi consideră foarte buni. „Mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție”, a afirmat Iohannis.

Întrebat de jurnaliști despre recomandarea Comisiei Europene din rapoartele MCV de a se ține cont de avizele CSM la numirea șefilor parchetelor, Iohannis a răspuns: „Există o recomandare care spune să se țină cont și pot spune că am ținut cont, mi-am făcut timp și am citit și ce mi-a scris domnul ministru, foarte bine documentat (…) am citit și ce a scris CSM”.

De asemenea, întrebat de ce i s-a părut superficial avizul CSM, Iohannis a răspuns: „Vă rog să citiți avizele și o să vă dați seama imediat”.

Secţia pentru procurori a CSM a acordat, săptămâna trecută, avize negative pentru Gabriela Scutea – propusă pentru funcţia de procuror general şi pentru Giorgiana Elena Hosu – propusă la şefia DIICOT. Aviz pozitiv din partea CSM a primit doar Crin Nicu Bologa, propus la conducerea DNA.