Evenimentele dedicate Zilei Constantin Brâncuşi au fost prezentate joi, într-o conferinţă de presă organizată de Ministerul Culturii la Muzeul Naţional de Artă. Ambasadorul onorific al evenimentului este cântăreaţa Irina Rimes, potrivit mediafax.

Irina Rimes, ambasador onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020: Eu sunt mai mainstream, aşa, de mică am ştiut de Coloana infinitului

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat că miercuri, 19 februarie, când este sărbătorită Ziua Constantin Brâncuşi, la Târgu Jiu este programată inaugurarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”, iar la Bucureşti este pregătită proiecţia unei holograme de la ora 19.00, în curtea Muzeului Naţional de Artă. „Este un efort cu prisosinţă meritat”, a spus Bogdan Gheorghiu în timpul conferinţei de presă

Proiecţia a costat aproximativ 40.000 de euro.

„Această valoare deosebită a lui Brâncuşi ne îndreptăţeşte să folosim cu grijă şi decenţă imaginea sa pentru a promova arta românească. La noi sunt 13 sculpturi, un desen şi un caiet de schiţe care are mai mult o valoare documentară”, a arătat directorul Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, Liviu Constantinescu, care a anunţat că miercuri, vizitatorii vor avea acces liber la Sala Constantin Brâncuşi.

Artista Irina Rimes a fost desemnată ambasador onorific al Zilei Constantin Brâncuşi 2020.

„Simpla prezenţă a ei înseamnă enorm pentru că ne adresăm unui public la care nu ar fi ajuns altfel acest eveniment”, a motivat ministrul Culturii alegerea.

Irina Rimes a declarat că intenţionează să folosească instrumentele de social media pe care le are pentru a promova manifestările organizate cu această ocazie.

„Probabil că o să postez despre asta. O să vorbesc cu oamenii de pe conturile mele despre eveniment. Eu sunt mai mainstream, aşa, de mică am ştiut de Coloana infinitului şi nu înţelegeam de ce se numeşte aşa. Când am văzut-o pentru prima dată am avut impresia că a făcut mereu parte din lumea mea”, a spus artista în conferinţa de presă organizată la Muzeul de Artă.

Criticul literar Alex Ştefănescu a comentat evenimentul şi în calitate de consilier al ministrului Culturii: „Nu vreau valori culturale de muzeu. Mă interesează cele care ajung la oameni”.

La conferinţa de presă au participat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, ambasadorul onorific al evenimentului, cântăreaţa Irina Rimes, scriitorul şi criticul literar, Alexandru Ştefănescu şi directorul Muzeului Naţional de Artă al României, Liviu Constantinescu