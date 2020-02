Teodor Meleșcanu, audiat la DNA

Fostul șef al Senatului Teodor Meleșcanu a ajuns la DNA joi dimineață pentru audieri care ar viza dosarul deschis după ce fostul agent guvernamental la CEDO Viorel Mocanu a schimbat apărarea statului în cazul Dragnea vs. România, în perioada în care Meleșcanu era ministru de Externe, potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24.

Teodor Meleșcanu fusese citat la DNA pentru luni, dar audierea a fost amânată la solicitarea sa, pentru că a avut o „acțiune cu partidul”. El s-a prezentat la DNA joi dimineață.

Potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24, Meleșcanu ar fi fost citat în dosarul deschis după ce fostul agent guvernamental la CEDO Viorel Mocanu a schimbat apărarea statului în cazul Dragnea vs. România, în perioada în care Meleșcanu era ministru de Externe.

Contactat, marți, de HotNews.ro, Meleșcanu a susținut că nu știe motivele pentru care a fost chemat de procurori, dar că nu crede că este vorba despre acest dosar, pentru că a mai fost audiat în urmă cu câteva luni, iar de atunci nu a mai fost anunțat nimic. „Trebuie să mă duc să văd despre ce este vorba, chiar nu știu”, a spus Meleșcanu.



Întrebat dacă citarea sa are legătură cu faptul că în perioada în care era ministru de Externe a semnat un memoriu privind linia de apărare schimbată a agentului guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dragnea contra României, Meleșcanu a răspuns: „Nu cred. Eu pentru asta am fost la DNA acum 6-7 luni și am dat o declarație. De atunci nu m-au mai chemat”.

Vezi continuare pe hotnews.