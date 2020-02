Profesoara acuzată de agresivitate față de elevi, suspendată din activitate

O profesoară de limba și literatura română de la Școala Gimnazială din comuna Bengești-Ciocadia, acuzată de agresivitate față de elevi, a fost suspendată de la catedră.

Cadrul didactic ar fi trebuit să prezinte un document medical potrivit căruia este aptă să predea. Pentru că nu a prezentat acest document medical, profesoara a fost suspendată de conducerea unității de învățământ.

„I-am suspendat contractul de muncă pentru că nu s-a conformat să repete examenul psihologic pe care în primă instanță l-a pierdut. Nu s-a dus nici la un control trimisă de cabinetul de medicina muncii cu care școala are contract. Prin urmare, Consiliul de Administrație al școlii a luat hotărârea să o suspende pentru chestia asta, și nu numai. Au fost foarte multe întâmplări, de genul lovește copii, pe noi ne desconsideră și ne reclamă peste tot. Ultima dată a venit poliția la școală. Am înțeles că s-a implicat și un procuror. Nu am mai avut ce să facem decât să luăm măsura asta până când va prezenta un centificat medical bun“, a declarat Ionel Oană, directorul Școlii gimnaziale din Bengești-Ciocadia.

Cadrul didactic a intrat și în vizorul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj pentru abaterile de comportament.