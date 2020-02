Explicațiile primarului din Hațeg despre conducta de apă „reparată” cu zeci de țepușe din lemn

„Nu este de râs. Am făcut mai multe demersuri, dar apa (compania de apă -n.r.) fiind în subordinea Consiliului Județean… Orașul Hațeg a fost în opoziție. Nu s-a făcut nicio investiție în cei 3 ani și jumătate de către compania de apă și nici nu s-au dat bani de la Consiliul Județean pentru investiții. Vreau să vă spun că am făcut demersuri pentru a schimba această conductă, dar nu s-a ținut cont de ele. Apa care se pierde este plătită de cetățeni. Anul trecut, orașul Hațeg a fost singurul oraș din județ care din cota TVA care pleacă de la Hațeg a primit zero lei pentru dezvoltare, pentru că sunt primar PNL. Nu știu dacă este necesar ca locuitorii din Hațeg să suporte acest lucru doar că m-au ales pe mine timp de două mandate și nu au fost alocați bani de la bugetul județului”, a susținut primarul din Hațeg.