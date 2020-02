Un tânăr, de 17 ani, fără permis auto, reținut după ce a făcut accident cu o mașină

Un tânăr, de 17 ani, din comuna Albeni, bănuit de săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care nu posedă permis de conducere, a fost reținut duminică de polițiștii gorjeni.

Potrivit IPJ Gorj, în dimineața zilei de 9 februarie, un tânăr, de 18 ani, din comuna Albeni, ar fi condus un autoturism pe DC Albeni şi pe DJ 675 C Albeni, din direcţia Albeni în direcţia Prigoria, fără a poseda permis de conducere şi având o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, autoturismul ar fi fost condus şi de un tânăr, de 17 ani din comuna Albeni, pe DJ 675 C Albeni, din direcţia Albeni în direcţia Prigoria, fără a poseda permis de conducere şi având o concentrație de 0,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, împrejurare în care a pătruns pe contrasens şi a lovit un autoturism care era staţionat parţial pe partea carosabilă, rezultând vătămarea corporală a tânărului, de 18 ani, ocupant al locului dreapta faţă. S-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care nu posedă permis de conducere, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești.