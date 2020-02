Se amână începerea lucrărilor de modernizare a Casei de Cultură

Ministerul Dezvoltării nu a luat încă o decizie cu privire la avizarea proiectului de modernizare a Casei de Cultură din Târgu Jiu.

Proiectul a primit avizul necesar de la Compania Națională de Investiții și trebuie aprobat de Comisia tehnico-economică din Ministerul Dezvoltării. Finanțarea, în valoare de patru milioane de euro, ar trebui să fie asigurată de Compania Națională de Investiții. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că, din această vară, vor începe lucrările de reabilitare a Casei de Cultură a Sindicatelor.

„Am avut o întâlnire cu ministrul Dezvoltării, dar și cu deputatul Dan Vâlceanu, cu care am fost împreună și am discutat legat de acest subiect la minister. Eu cred că în perioada imediat următoare acest subiect va intra în discuția Comisiei tehnico-economice din ministerul de resort pentru a fi aprobat proiectul. Avem deja la dispoziție un studiu de fezabilitate realizat de o societate de la Iași. Vreau să cred că într-o lună și jumătate vom putea să discutăm de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru reabilitarea Casei de Cultură în totalitate. Este un proiect în valoare de patru milioane de euro. Este un demers un pic mai dificil. Am avut două proiecte aprobate prin ordin de ministru. Acesta este un proiect care trebuie aprobat de Comisia tehnico-economică din Ministerul Dezvoltării. Proiectul a fost înaintat ministerului în urmă cu o lună și jumătate de către Compania Națională de Investiții. Acolo a primit aviz favorabil să poată fi semnat de către ministru, după ce va trece de Comisie“, potrivit lui Marcel Romanescu.

Prin acoperiș plouă

Reabilitarea clădirii constă în lucrări la acoperiș, dar și extinderea sălii de spectacole. Lucrările vor dura un an. Dacă nu vor fi probleme, edificiul modernizat ar putea fi dat în folosință la jumătatea anului viitor. „Clădirea va fi reabilitată în totalitate. Vor fi reabilitate toate utilitățile. Se va mări inclusiv suprafața vechii săli de spectacole.. De la 500 și de locuri se va ajunge la 750 de locuri, folosindu-se o altă amenajare și alte tipuri de scaune.

Va fi o sală de spectacole foarte bună, nu numai pentru evenimentele care vor veni înspre Târgu Jiu, în concerte sau alte evenimente, ci cred că poate fi folosită la maximum de Teatrul „Elvira Godeanu” când au festivalul de teatru și alte evenimente cu participare numeroasă a publicului. Vin multe teatre din țară și cererea de bilete este foarte mare. Astfel, va putea fi folosită sala de spectacole de la Casa de Cultură. Dacă totul va fi în regulă, în 12 luni lucrările vor fi finalizate“, a spus Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu.