Misiune de salvare a unei tinere mame de 34 de ani, bolnavă de cancer

O comunitate din județul Gorj s-a mobilizat, în ultimele zile, pentru salvarea vieții unei tinere mame.

Este vorba de Georgiana Dragomir, de 34 de ani, din Rovinari. Georgiana este căsătorită și este mama unui băiețel de 11 ani. Femeia a descoperit, în urmă cu trei săptămâni, că suferă de o formă agresivă de cancer. Are o șansă, dacă se operează în Turcia, însă tratamentul este costisitor. Asociația Uniunea Femeilor din Gorj a inițiat de câteva zile o campanie intitulată „Împreună pentru Georgiana“. A fost deschisă și o pagină pe o rețea de socializare. Persoane din Rovinari, Gorj, din România și din străinătate au donat bani sau au scos obiecte la vânzare. Sumele obținute vor ajunge la tânăra mamă. De asemenea, sunt persoane care prestează diferite servicii, spălătorii auto, activități de transport și altele, iar sumele încasate vor fi oferite familiei Dragomir.

Are programare la o clinică în Turcia

Tânăra mamă și-a făcut deja o programare de urgență la o clinică în Turcia. Medicii de aici vor realiza o investigație medicală și vor propune un tratament sau o intervenție chirurgicală. Este vorba de un cancer ovarian care s-a extins și la stomac.

„Am vizitat-o pe Georgiana. Tânăra mamă are nevoie de noi, iar noi de ea; am găsit-o plină de speranță și lângă ea am am văzut icoana Maicii Domnului. Gândul ei este alături și de voi, cei care v-aţi alăturat ei, unii cunoscând-o. Alții sunteți parte din viața ei și este fericită că sunteți foarte mulți alături de încercarea vieții ei. Dragilor, luni va pleca în Turcia, acolo unde o vor aștepta medici de specialitate și care au răspuns favorabil atunci când actele medicale au ajuns în mâna lor, spunând să o aducem de urgență. Nu rămâne decât să așteptăm câteva zile și să auzim un răspuns pozitiv și să începem cu adevărat lupta! Georgiana suntem alături de tine!“, a declarat Loredana Pupăzan, una dintre femeile implicate în campania de strângere de fonduri.



Contul pentru donații

Beneficiar: Asociația Uniunea Femeilor din Gorj

IBAN:RO91RNCB0779159781200001

BCR S.A. Cod SWIFT: RNCBROBU

Cu Mențiunea „Georgiana”