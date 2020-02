1 februarie. Au fost 20 de grade la Calafat. A inflorit magnolia

Desi calendaristic suntem in plina iarna, temperaturile de sambata, 1 februarie, nu reflecta anotimpul rece. Sambata s-au inregistrat 20 de grade la Calafat, judetul Dolj. A inflorit magnolia.

Natura nu simte ca este iarna. Astfel ca florile primaverii si-au facut aparitia. Ghioceii sunt in floare. Dar nu numai florile clasice au inflorit. Ci si acele flori care isi deschid cupele in aceasta perioada a anului doar in tarile cu clima mediteraneana. Este vorba despre magnolii. O postare pe pagina de Facebook a Meteoplus ilustreaza o magnolie inflorita in Calafat. Poza cu planta este insotita de textul urmator: „20 de grade. Calafat. 1 februarie, ora 15:00”.

A inflorit magnolia roz

Magnolia de culoare roz din fotografia postata de Meteoplus are cupele mari, desfacute. O astfel de inflorescenta aparea, de regula, in luna martie. Sau chiar in aprilie.

Si in Craiova s-au inregistrat temperaturi peste cele normale. Sambata, la ora 17:00, se inregistrau 17 grade Celsius. Maxima zilei a fost de 18 grade, in Craiova.