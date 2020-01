Revoluţia din Decembrie 1989 se conturează ca principal brand al Timişoarei 2021 – Capitală Culturală Europeană (CCE), mai ales pentru turiştii străini, în timp ce Asociaţia Timişoara 2021 CCE doreşte şi extinderea evenimentelor „must see” în extrasezon, pentru a atrage turiştii pe parcursul întregului an, a declarat, vineri, Simion Giurca, consultant de turism al Asociaţiei Timişoara 2021 CCE, potrivit Agerpres.

Fost şef al Biroului de promovare turistică a României de la Viena, Simion Giurca, a afirmat în cadrul primei Conferinţe naţionale pentru incoming, care a avut loc la Timişoara, că nu doreşte un brand pentru turiştii români şi altul pentru cei străini, ci vrea tratament egal pentru toţi.

Vor să construiască un muzeu al Revoluţiei

„Am citit foarte multe articole în presă, am urmărit cataloage de firme străine care ne recomandă, blogeri din toată lumea, am făcut sondaje pe pieţe internaţionale ca să vedem cu ce ne pot asocia străinii, dar şi românii care se interesează de Timişoara. Nu vreau să facem un brand pentru turiştii români şi unul pentru cei străini, ci vrem să-i tratăm pe toţi în egală măsură. Cuvântul de ordine, când se fac referiri la Timişoara, este Revoluţia, iar în decembrie 2019 împlinindu-se 30 de ani de la acel moment, subiectul a fost reluat. Niciun articol pe care l-am văzut în presa străină nu a omis să spună că Revoluţia Română a început de la Timişoara. Este o valoare de la care vom pleca şi de aceea ne-ar ajuta foarte mult construirea unui Muzeu al Revoluţiei Române, după valorile europene”, a afirmat Simion Giurca, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că prin evenimente „must see”, care trebuie văzute, se doreşte atragerea turiştilor şi în extra-sezonul estival, în februarie-martie, octombrie-noiembrie, întrucât oamenii vin pentru „a avea trăiri, nu doar pentru a vedea clădiri”.

Timişoara, destinaţie turistică

Pe de altă parte, Simion Giurca a subliniat că se doreşte ca la târgurile internaţionale de turism, dar nu numai, să fie prezentată şi o „Timişoară a viitorului”, în acest sens identificând câteva „soluţii senzaţionale în care se pot folosi toate avantajele pe care ni le poate oferi tehnologia pentru ca lumea să vrea să vină să vadă ce este acolo. Şi îi vom cuceri”.

El a punctat că anul trecut, în Timişoara au venit în jur de 345.000 de turişti, uşor mai mulţi decât în anul precedent, foarte important fiind faptul că numărul de înnoptări a crescut mai mult decât numărul de turişti cu aproape 10%.

„Vrem ca şansa pe care o are Timişoara cu CCE să o transformăm într-un succes pentru Timişoara, să poziţionăm oraşul ca destinaţie turistică, fără a exclude turismul de business. Un lucru important este accesul la informaţii, trăim într-o lume a digitalizării şi trebuie să oferim informaţiile necesare în timp util tuturor celor care se interesează de Timişoara, fie din ţara lor, fie de aici. Anul 2021 este doar anul de început al unui turism intensiv, de consolidare a poziţiei Timişoarei în turismul naţional. Evenimentul de astăzi este foarte important pentru promovarea Timişoarei în lumea turismului românesc, ca destinaţie turistică”, a încheiat Simion Giurca.