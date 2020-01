Actualul prefect de Gorj, Cristinel Rujan, ar fi fost inclus în sondajul de opinie pe care PSD l-a comandat pentru stabilirea candidatului la Primăria Târgu Jiu.

Potrivit presei locale, liderul social-democraților gorjeni nu ar fi negat informația apărută pe surse, mai ales că în urmă cu ceva timp conducerea PSD Gorj a anunțat că ia în calcul și o a patra variantă de candidat. Marcel Romanescu, actualul primar în funcție, susține că acest lucru demonstrează că PSD nu are soluții și bâjbâie în stabilirea candidatului.

Din sondajul de opinie ar lipsi tocmai cele trei nume vehiculate până acum ca posibili candidați ai social-democraților la Primăria Târgu Jiu, respectiv Adrian Tudor, Aurel Popescu și Ciprian Florescu. Singurul nume introdus în acest sondaj, în legătură cu care sunt chestionați târgujienii ar fi cel al prefectului în funcție, Cristinel Rujan. Indiferent cum stau lucrurile, edilul liberal, Marcel Romanescu, este în continuare sigur că nu va avea un competitor de temut la alegerile locale pentru Primăria Târgu Jiu.

Cârciumaru nu mai vrea

Viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, care și-a anunțat intenția de a candida pentru postul de primar dacă va fi susținut de partid, a declarat că nu ar fi vorba de sondajul PSD. La rândul său, al doilea viceprimar social-democrat de la Târgu Jiu, Aurel Popescu, a spus că nu cunoaște ce sondaje mai sunt în lucru, însă ar fi bine ca șefii săi de partid să se grăbească și să nominalizeze un candidat la Primăria Târgu Jiu.

Este de amintit că Aurel Popescu a fost învins de liberalul Marcel Romanescu, în urmă cu trei ani, când la Târgu Jiu au avut loc alegeri parțiale. Fostul primar PSD, Florin Cârciumaru, a optat pentru fotoliul de senator. În momentul de față sondajele interne ale PSD îl dau pe Florin Cârciumaru drept candidatul cu șansele cele mai mari să câștige din nou scaunul de primar la Târgu Jiu.

Parlamentarul a spus însă că nu mai dorește să intre în bătălia politică la alegerile locale, pentru că are o vârstă, iar orașul are nevoie de un primar mai tânăr. Cârciumaru se apropie de vârsta de pensionare. Acesta a spus că dacă nu va mai fi pus de partid pe un loc eligibil la alegerile parlamentare va continua să lucreze fie la stat, fie în mediul privat, în funcție de oferte, pentru că nu va putea să stea acasă.

Prefectul spune că e înalt funcționar public

Într-o declarație dată joi presei locale, prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a declarat că nu are cunoștință dacă a fost sau nu inclus în sondajul de opinie. Reprezentantul guvernului în teritoriu a precizat că momentan nu este interesat de nicio candidatură din partea vreunui partid politic, mai ales că are statut de înalt funcționar public. Prin urmare nu are voie să facă politică și nu ar putea să se lanseze în niciun fel de comentarii de natură politică.