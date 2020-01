Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, de bună voie la DNA

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a ajuns, în această dimineață, în fața procurorilor DNA. S-a dus de bunăvoie, după cum a declarat chiar ministrul. Asta după ce un fost secretar de stat din PSD l-a acuzat de deturnare de fonduri.

„Am fost ieri sunat şi am intrat în direct la o televiziune, unde am fost acuzat că am avut înţelegeri neprincipiale cu un antreprenor din Ardeal. Şi că nu ştiu ce am făcut. Iar eu am spus să mergem la DNA, eu mă pun la dispoziţia DNA să fiu controlat, să fiu verificat, să fiu anchetat şi aşa mai departe. Doamna Procuror a rămas surprinsă de disponibilitatea mea de a mă pune la dispoziţia organelor de control.



Sunt pregătit să dau curs oricărei plângeri. Renunţ la imunitatea de parlamentar, pentru a elucida suspiciunile din activitatea pe care o desfăşor. Vreau să fiu tratat ca toţi cetăţenii, mă pun la dispoziţia DNA”, a declarat ministrul Ion Ștefan la Realitatea Plus.

Ministrul Dezvoltării nu a fost chemat în vreo calitate oficială, nu este nici martor și nici vizat de vreo anchetă penală, conform Realitatea Plus. De altfel, Ion Ștefan ar fi depus o plângere, după un schimb dur de replici cu un fost secretar de stat din guvernul PSD, în platoul unei televiziuni, schimb de replici încheiat cu amenințări de depuneri de plângeri penale la DNA.

Ion Ștefan a precizat că este gata să renunțe la imunitatea din Parlament și să permită urmărirea penală, deși este deputat și este nevoie de un vot în Camera Deputaților pentru acest lucru.

Ion Ștefan spune că toate acuzațiile care i se aduc sunt false și că în viața lui nu a dat și nu a luat nimic ilegal și că nu are absolut nimic de ascuns.