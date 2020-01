Deficit de finanțare la DGASPC Olt

Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat ieri că se prefigurează o situație extremă la DGASPC Olt, unde, față de execuția bugetului pentru 2019, guvernul a alocat doar 20% din necesarul fondurilor pentru această instituție.

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Olt, instituția care are în grijă copiii abandonați de familie, căminele de bătrâni din județ, mamele cu copii aflați în situații de risc etc., va avea în acest an mai puțini bani de la guvern.

De fapt, de cinci ori mai puțin, a spus președintele CJ Olt, Marius Oprescu, DGASPC fiind instituție care se subordonează CJ Olt. Situația ține de noua formulă de alocare a resurselor bugetare, iar în această situația ar fi și DGASPC-urile din județele vecine și, probabil, din toată țara.

„Așa cum am văzut încă acum o lună în proiectul de buget al Guvernului României, am spus că pierdem în jur de 50 de milioane de lei. Din păcate, pierderea este mai mare față de bugetul anului anterior, sunt aproximativ 61 de milioane de lei pe care Consiliul Județean Olt îi pierde. Cea mai mare sumă e legată de DGASPC Olt, unde anul trecut am avut o execuție bugetară de aproximativ 93 de milioane și, din păcate, Guvernul României pentru acest an ne-a dat doar 16 milioane de lei, adică o sumă la aproximativ 20% din total buget de cheltuială. Consiliul Județean Olt o să pună o mare parte din sumă pentru acoperirea acestei găuri pe care guvernul a creat-o în bugetul de asistență socială, dar, din păcate, n-o să reușim încă de la început de an să acoperim cheltuielile de finanțare ale direcției până la finalul anului, vom vedea ce vom face pe parcurs“, a declarat Oprescu.

Scădere cauzată şi de creşterea salariilor

El a menţionat că această scădere vine și pe fondul creșterilor salariale ale angajaților din sistem ca urmare a legii unice de salarizare, deci independent de voința decidenților de la CJ Olt. Primele măsuri pentru încadrarea în banii disponibili în bugetul CJ Olt din care se vor suplimenta fondurile DGASPC vor fi cele legate de limitarea angajărilor.

„Bineînțeles că vom încerca să limităm și să aprobăm concursuri de personal la DGASPC doar în măsura în care este absolut necesar, astfel încât să reușim să asigurăm toate turele, pentru că, așa cum știți, DGASPC este o instituție care lucrează la foc continuu, copiii nu poți să-i lași nesupravegheați noaptea, inclusiv sâmbăta și duminica, inclusiv de sărbători, deci vom face aceste angajări doar în măsura în care va fi absolut necesar, altfel deficitul va fi probabil acoperit prin muncă mai multă din partea actualilor angajați“, a mai spus Oprescu.

Marile municipii, favorizate

El a precizat că, prin noua formulă de alocare, guvernul a favorizat bugetele marilor municipii, însă a văduvit grav de fonduri bugetele consiliilor județene.

„Guvernul României, dacă vă uitați foarte bine, a mărit bugetele marilor localități pentru că ei aveau foarte mulți primari de mari municipii. În timp ce bugetele localităților foarte mari au crescut, consiliile județene au pierdut foarte mult din acești bani. Din păcate, sunt 610 miliarde vechi, 61 de milioane noi pe care CJ le-a pierdut față de bugetul anului anterior, e o sumă enormă, nu este mică deloc“, a declarat Oprescu.

Adrese către Bucureşti

El a explicat că a făcut deja adrese către instituţiile de la Bucureşti. „Am făcut deja adrese către Ministerul Muncii, către Guvernul României, astfel încât să le aducem la cunoștință situația gravă în care, în a doua parte a anului, se va afla Direcția Generală de Protecție a Copilului Olt. Nu suntem singurul județ, toate județele din jurul nostru, colegii mei, am vorbit cu ei la telefon, pierd sume importante și, în general, pe lângă partea de investiții pe care să zicem nu ți-o mai asiguri, sumele importante sunt pierdute pe direcția copilului“, a mai spus Oprescu.