Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, le aduce critici dure unora dintre angajații Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Este vorba de medici în special, care nu ar folosi instrumentarul medical nou-cumpărat pentru unitatea spitalicească. Cosmin Popescu își declară nemulțumirea în acest sens și spune că în ultima perioadă au fost cumpărate o serie de echipamente noi care sunt la dispoziția cadrelor medicale. Este vorba de un Computer Tomograf, un aparat RMN, mese de operație. Președintele CJ Gorj susține că este greu să schimbi mentalitățile unora dintre angajați. Popescu speră ca medicii tineri și cei în vârstă, cu experiență, să schimbe în bine imaginea Spitalului Județean, greu încercată în ultimii ani.

Situația este prezentată de Curtea de Conturi

Cosmin Popescu amintește de un raport recent al Curții de Conturi, care scoate în evidență faptul că există instrumentar nou nefolosit. „Este o situație care nu poate fi tolerată. Despre aceste lucruri se pomenește și într-un raport al Curții de Conturi. Nu se poate să mai continue astfel. Am cumpărat CT nou, am luat RMN nou, am adus instrumentar pe toate secțiile. Am cumpărat mese de operație, despre care s-a tot scris atâta. Or nu este posibil ca un anumit instrumentar să nu fie utilizat de către medici. Este mometul ca lucrurile să intre în normal și să nu mai întâlnim altă data așa ceva. E și o chestiune de mentalitate, dar au mai venit și medici tineri, care pot schimba treaba, alături de cadrele mai în vârstă care vin cu experiența“, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Este de amintit că Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu are manager din toamna anului trecut. Unitatea medicală este condusă interimar de directorul economic Dumitru Vienescu. S-a încercat luna aceasta organziarea unui concurs, dar lucrurile au eșuat.