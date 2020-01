Primăria Târgu Jiu înregistrează un deficit de 2,5 milioane de lei

Primăria Târgu Jiu înregistrează, la început de an, un deficit consistent. Este afirmația primarului din municipiu, Marcel Romanescu. Acesta a spus că instituția are nevoie de fonduri, dat fiind faptul că deficitul a ajuns la 2,5 milioane de lei. Cu toate acestea, la rectificarea de buget de anul trecut, primarul Marcel Romanescu a anunțat că primăria nu mai are nevoie de fonduri. Din contră, înregistra un excedent bugetar. Ulterior, Romanescu a afirmat că rectificarea a vizat alocarea de fonduri strict pentru cheltueilile de funcționare nu și pentru dezvoltare.