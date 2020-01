Elevii de liceu din Dolj au susţinut ieri simularea celei de a doua probe a examenului naţional de bacalaureat. La această evaluare au lipsit însă 1.000 din cei 4.104 elevi înscrişi în clasa a XII-a.

Liceenii de clasa a XII-a au revenit ieri în bănci pentru a susţine simularea celei de a doua probe a examenului de profil. În comparaţie cu proba scrisă la limba şi literatura română, la care au participat 77,16% din elevi, prezenţa a scăzut cu 2%. „Din cei 4.104 elevi înscrişi în clasa a XII-a au susţinut simularea probei obligatorii a bacalaureatului 75,53% dintre candidaţi. Nu am avut elevi eliminaţi“, a spus inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al ISJ Dolj. Practic, 1.000 de elevi au lipsit de la simulare.

Au părăsit sălile de examen mai devreme



În funcţie de profil, elevii au susţinut evaluarea la istorie sau la matematică. Ca şi la examen, aceştia au avut trei ore la dispoziţie pentru a rezolva subiectele. Cei mai mulţi au părăsit sălile după două ore, spunând că au rezolvat subiectele pe care le-au ştiut. Indiferent însă de disciplină, la ieşirea din săli, cei mai mulţi liceeni au spus că nu au reuşit să rezolve ultimul subiect. „Am susţinut simularea la matematică. Nu a fost uşor, în special la ultimul subiect. A fost o problemă de geometrie, pe care nu am rezolvat-o. Era un tip de problemă pe care l-am studiat de curând şi nu am ştiut. Nu m-am pregătit aşa cum trebuie pentru aceste simulări. Acum mă aştept la o notă de 7 sau 8“, a spus unul dintre elevii Colegiului Naţional „Carol I“ din Craiova. Şi la simularea probei de istorie au fost candidaţi care au spus că nu au reuşit să rezolve toate subiectele. Elevii au spus că speră să se pregătească mai bine pentru simularea de la sfârşitul lunii martie.



„La prima parte am avut două texte la prima vedere cu întrebări. La ultima parte am avut un eseu despre autonomii locale în spaţiul românesc. Eseul a fost cel mai dificil. Este un subiect care a fost în programa şcolară din acest an şi a fost abordat cam două săptămâni. Problema este că nu am învăţat. Sper să învăţăm mai mult pentru simularea din martie“, a spus un elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova. Elevii de liceu vor mai avea însă simulare şi vineri, pe 31 ianuarie, pentru proba la alegere din aria profilului sau a specializării.

Şi elevii de gimnaziu vor susţine simularea la matematică

Simulările pentru examenele naţionale continuă. Astăzi revin în bănci, pentru evaluare, elevii de clasa a VIII-a. Aceştia susţin simularea probei de matematică, din cadrul evaluării naţionale. Sunt aşteptaţi să participe 5.278 de elevi în ultimul an de gimnaziu. La simularea probei scrise de limba şi literatura română, prezenţa a fost de 85%. Evaluarea va începe la ora 9.00. Elevii vor avea la dispoziţie două ore pentru a rezolva subiectele. Rezultatele simulărilor judeţene se vor anunţa în cursul săptămânii viitoare.